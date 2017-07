Berghuis: ineens lieveling van de Watford-fans

Veel indruk heeft Berghuis nog niet kunnen maken in het shirt van Watford. The Hornets namen de aanvaller in 2015 voor zes miljoen euro over van AZ, maar waren daarbij vergeten dat Berghuis een buitenspeler is. Omdat coach Quique Sánchez Flores zijn ploeg voornamelijk in een 4-4-2 liet opereren, was er niet veel plek voor de Nederlander. Na een seizoen met slechts negen Premier Leaguewedstrijden in de benen, trok Berghuis zijn conclusies en vertrok hij op huurbasis naar Feyenoord. Aangezien hij hier relatief succesvol was, leek een definitief vertrek naar Rotterdam een kwestie van tijd.

De neuzen in Londen zijn echter 180 graden gedraaid. Inmiddels staat de Portugees Marco Silva aan het roer bij de club en de veertigjarige coach laat zijn elftal wél met buitenspelers spelen. De club is in transitie en Berghuis is een van de spelers die daarvan kan profiteren. In de verloren oefenwedstrijd tegen Wimbledon (3-2) was de Nederlander de absolute uitblinker bij Watford. Hij maakte een knap doelpunt én gaf een assist.

Waar een vertrek van Berghuis eerst een zekerheid leek, houdt Silva zich nu op de vlakte over zijn toekomst. "In de voorbereiding bekijk en analyseer ik hoe onze spelers het doen tijdens trainingen en wedstrijden. Daarna neem ik mijn beslissing", zei de coach na de wedstrijd tegen Wimbledon. De fans zijn stelliger: de Nederlander moet blijven.

STEVEN BERGHUIS. WE WANT YOU TO STAY. #wd18 — Jezza (@Jezza2902) 15 juli 2017

Feynoord won't pay more than 8m for Berghuis and there is no way we cld replace his quality for that much. Has to stay imo, so creative — (@AntonyBarton98) 15 juli 2017

No pressure Marco, but if you get rid of Berghuis, you'll be getting stick off me all season #WatfordFC — Watford Status (@WatfordStatus) 15 juli 2017

Deze fan illustreert het gevoel van de fans in een zeer charmant plaatje. Feyenoord moet wegwezen, is zijn boodschap.

Berghuis, in the middle of OUR street.#WatfordFC pic.twitter.com/M4bxWbwyx4 — Mr AT Chippie (@atchippie) 15 juli 2017

Van een anonieme wisselspeler is Berghuis ineens veranderd in een heuse publiekslieveling. Feyenoord zal ongetwijfeld een poging gaan wagen om de buitenspeler binnen te halen, maar de kans op succes is door de wedstrijd tegen Wimbledon flink geslonken.