'AZ wil Turks talent van Fenerbahçe halen'

Oğuz Kağan Güçtekin staat in de belangstelling van AZ. Volgens Milliyet hebben de Alkmaarders zelfs al een bod gedaan op de middenvelder van Fenerbahçe.

Het aantrekken van Güçtekin zal geen makkie worden. De Turk staat bekend als een groot talent en Fenerbahçe zou hem liever niet in de verkoop doen. AZ is overigens niet de enige met interesse in het 18-jarige talent. Güctekin wordt ook genoemd bij Manchester City.