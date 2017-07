Lukt het de Leeuwinnen zeventien jaar na de mannen wel?

Zeventien jaar geleden was het Nederlands elftal een van de favorieten voor de eindzege op het EK in Nederland en België. Tegen Italië leek in het in de Amsterdam ArenA niet mis te kunnen gaan in de halve finales. Maar het werd een nachtmerrie voor het Oranje-legioen. Frank de Boer en Patrick Kluivert misten jammerlijk een penalty in de reguliere speeltijd, tegen tien Italianen. In de strafschoppenserie groeide Francesco Toldo uit tot held van La Squadra Azzurra. Italië bereikte de finale in De Kuip en bondscoach Frank Rijkaard zat met betraande ogen voorin de spelersbus.



Verrassen

De droom van een EK-titel in eigen land ging aan de neus van Oranje voorbij. Deze zomer gaan de Oranje Leeuwinnen voor een stunt, want de nummer twaalf van de FIFA-ranking is een outsider op het EK in eigen land. Voor de Nederlandse vrouwen is het hun derde EK-deelname. Acht jaar geleden strandde de Oranje Leeuwinnen in de halve finales op het EK in Finland. In de zomer van 2009 liep Nederland warm voor vrouwenvoebtal. Vier jaar later was de groepsfase het eindstation.



De ambitie is nu Europees kampioen, maar de realiteit is dat in de volgende ronde waarschijnlijk Zweden (nummer 9 op FIFA-ranking) of zesvoudig EK-winnaar Duitsland (nummer 2 van de FIFA-ranking) wacht. "Op een goede dag kunnen we van iedereen winnen", zei international Jill Roord, sinds deze zomer speelster van Bayern München onlangs tegen ELF Voetbal Magazine. "Ook van toplanden als Duitsland en Zweden. We kunnen ver komen. We gaan proberen Nederland na het EK in 2009 opnieuw te verrassen en vrouwenvoetbal in ons land nog meer op de kaart te zetten."

Deense horde

En gezien de status van de huidige internationals zou het ook zomaar kunnen deze zomer. Met keeper Loes Geurts (Paris Saint-Germain), aanvoerder Mandy van den Berg (Reading), Anouk Dekker (Montpellier), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Shanice van der Sanden (Liverpool), Vivianne Miedema (Arsenal) en Lieke Martens (FC Barcelona) heeft bondscoach Wiegman speelsters in de internationale vrouwentop tot haar beschikking. Met het thuisvoordeel kunnen de Oranje Leeuwinnen weleens tot grote hoogte stijgen op dit toernooi.



Komende donderdag kunnen de vrouwen zich in de tweede groepswedstrijd tegen Denemarken plaatsen voor de volgende ronde. Dat moet dan gebeuren in Rotterdam, net als zeventien jaar geleden. Toen plaatsten de mannen zich in De Kuip tegen de Denen voor de kwartfinales door een 0-3 overwinning. Voor de vrouwen wacht een duel met de nummer 14 van de wereld op het uitverkochte Kasteel. Een nieuwe zege brengt de Leeuwinnen een stap dichterbij de droom. De droom die voor de mannen in Amsterdam uiteen spatte. Ondanks een 'bijna' gouden lichting.