St. Juste is al jarenlang de natuurlijke opvolger van Kongolo

Hij is groot, sterk én snel: Ja, Jeremiah 'Jerry' St. Juste heeft daadwerkelijk alles in zich om een zeer goede centrale verdediger te worden. Dat Feyenoord interesse heeft in hem, is dan ook niet verwonderlijk. Helemaal niet omdat hij het gat dat Terence Kongolo achterlaat, (deels) moet opvullen. Iemand met wie hij in 2015 al werd vergeleken.

"Jerry heeft echt enorm veel kwaliteit. Hij is al eens vergeleken met Frank Rijkaard. Dat gaat me nog wat ver, maar inschuiven zoals Rijkaard kan hij wel. Hij is een fysiek sterke atleet die ook goed kan voetballen. Hij heeft gelijkenissen met Terence Kongolo van Feyenoord", oordeelde assistent-trainer Johnny Jansen al in 2015. Hij zat er niet ver naast.

NUMMER ZES

De verdediger debuteerde al op zijn achttiende verjaardag tegen AZ. Sindsdien diende hij al op drie posities. Links- én rechtsachterin het centrum, maar hij speelde ook verdedigende middenvelder. Foppe de Haan vond het tactisch inzicht, in combinatie met zijn voetballend vermogen en fysiek kracht, zo sterk bij St. Juste, dat hij hem als nummer zes liet spelen. Het legde Heerenveen geen windeieren.

En de ontwikkeling van St. Juste ook niet. Het werd namelijk een leerzame periode voor St. Juste, die overigens wel blij was onder Jurgen Streppel terug te keren achterin. Enkele weken geleden werd hij in een oefenduel weer eens op zes gezet. Niet de positie waar hij wil staan. Centrale verdediger. Dát is zijn plek. Maar dat hij genoeg voetballend vermogen heeft om als zes te spelen, zegt veel over de potentie van hem. Sterk aan de bal, krachtig, atletisch gebouwd. Hij is weliswaar niet extreem lang (1,86 meter), maar met zijn fysiek compenseert hij een hoop.

DRUISTIGHEID

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Want hoewel St. Juste een ijzersterke eerste seizoenshelft speelde bij sc Heerenveen afgelopen jaar, kon de stopper een inzinking van zijn ploeg zeker niet voorkomen. Sterker nog: de rode kaarten die hij vorig jaar kreeg, waren op z'n zachtst gezegd handig. Zeker de prent die hij in de 95e minuut tegen AZ pakte, toonde zijn druistigheid aan. St. Juste was nog zeker niet ervaren genoeg om zijn ploeg in moeilijke tijden overeind te houden.

Het zorgde voor Friese kritiek aan het adres van St. Juste. Door zijn sterke spel en volwassenheid een seizoen eerder, vergat men dat hij nog altijd pas twintig jaar is. Dan hoort er een mindere periode bij. Dat mag weliswaar geen excuus heten, maar is wel degelijk een serieuze voorwaarde in de beoordelingsciriteria. Ten opzichte van het minnetje van afgelopen seizoen, staan ook de vele plusjes van de seizoenen daarvoor. En zijn potentie.



Ook bij Jong Oranje leerde St. Juste de nodige lessen.

Meerdere malen hoopte Hamburger SV daarom ook toe te slaan. Hoewel St. Juste zelf graag de overstap had gemaakt, kwam sc Heerenveen, dat redelijk veeleisend is als het gaat over de transfersom van hun talent, er niet uit met de Duitsers. Want onderhandelen kunnen Friezen voor eigen talenten als geen ander. Daley Sinkgraven (zeven miljoen), Bilal Basacikoglu & Hakim Ziyech (drieënhalf miljoen) en Luciano Narsingh (ruim vier miljoen) gingen allen voor destijds hoge bedragen over de toonbank.

Martin van Geel kan wat dat betreft zijn borst natmaken. Al kan hij zich aan St. Juste eigenlijk geen buil vallen. Nog altijd pas twintig jaar. Sterk. Snel. Wendbaar. Atletisch. Goed aan de bal. Een complete verdediger, die met zijn selecties voor Jong Oranje zijn potentie nogmaals bewijst. Ze moeten in Rotterdam echter niet verwachten dat hij vanaf minuut één de kar zal trekken en ze op sleeptouw neemt in de Champions League. Daarvoor is het voor St. Juste nog veel te vroeg.



KONGOLO

Maar als hij als talent de kans krijgt onder de hoede van de ervaring van Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden, St Juste is een ideale kruising van die twee verdedigers, dan kan hij in Rotterdam zijn plafond verleggen. De nieuwe uitdaging aangaan, die hij zelf in maart al aankondigde. Hij wilde naar de top-drie in Nederland, ook als hem dat zijn basisplaats kost. "Ik speel nu drie jaar in de basis bij SC Heerenveen. De tijd gaat héél hard. Op een gegeven maak je een keer een stap en dan moet je alles ondervinden. Er komt sowieso een periode in je carrière dat je het moeilijk krijgt. Daar houd je rekening mee. (...) Je moet een keer in het diepe durven springen, maar daarbij wel slim zijn."

Een lesje slim zijn heeft hij de laatste seizoenshelft, als het goed is, wel geleerd. Geleerd hoe het niet moest. Hoe het wél moet, als centrale verdediger en als nummer zes, ervoer hij daarvoor. Met grote regelmaat toonde hij zijn potentie en was hij een rots in de branding. Talent heeft hij namelijk zeker. En dat hij de opvolger van Kongolo bij Feyenoord zou worden? Tsja, dat wisten ze bij Heerenveen toch zeker al een paar jaar.