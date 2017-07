'RB Leipzig zegt nee tegen monsterbedrag voor Keïta'

Liverpool is bereid flink te investeren om met een goede selectie de Premier League in te gaan, maar lijkt daarvoor niet aan te hoeven kloppen bij RB Leipzig. Dietrich Mateschitz, eigenaar van Red Bull, liet aan Sport Bild weten een bod van 75 miljoen op sterspeler Naby Keïta afgewezen te hebben. Van welke club het bod was wilde hij niet zeggen, maar verschillende media meldden al dat Liverpool geïnteresseerd is in de 22-jarige middenvelder.