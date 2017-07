Denemarken moet het volgende slachtoffer van Oranje worden

Na de droomstart van de Oranje Leeuwinnen op het Europees Kampioenschap in eigen land, hebben ze natuurlijk nog helemaal niets tastbaars gewonnen. Het duel van donderdagavond om 20.45 tegen Denemarken is daarom net zo goed weer een nieuwe belangrijke uitdaging. Wat staat ze te wachten?

Wie Kopenhagen of Christian Eriksen zegt, zal meteen ook Denemarken noemen. Maar hoe het vrouwenteam ervoor staat, is wat minder bekend. Ze kwalificeerden zich met enige moeite als nummer twee van groep vier voor het EK. Van de acht ontmoetingen verloren de Denen alleen uit van groepswinnaar Zweden (uitkomend in groep B) en lieten zij twee punten liggen in én tegen Polen. De overige zes wedstrijden, Slowakije en Moldavië maakten ook deel uit van de poule, resulteerden in winst.

Vooral aanvallend krijgen de dames van Sarina Wiegman het enorm zwaar tegen de Denen. In de poulefase kregen ze slechts één doelpunt tegen. Ook in aanloop naar het EK was de defensie maar moeilijk te kloppen. Zo werd er gewonnen van Portugal (6-0) en van Rusland (6-1). Ook de laatste zege voorafgaand aan het EK was weer een monsterscore. Ditmaal moest Finland eraan geloven: 5-0. En opnieuw geen goal tegen.

RIJKE HISTORIE

Nederland en Denemarken hebben een rijke historie als het gaat om onderlinge ontmoetingen. Liefst twintigmaal stonden ze de laatste veertig jaar tegenover elkaar. Hoewel de totale score nog in het voordeel van de Denen is, won Nederland vier van de laatste vijf onderonsjes. De laatste vier zelfs, dus de goede trend is wat dat betreft ingezet.

Voor Jackie Groenen, die in het eerste duel van Oranje uitblonk, wordt het sowieso een bijzonder duel donderdagavond. Enerzijds omdat ze tegenover haar clubmaatje Cecilie Sandvej staat. Maar ook omdat ze anderhalf jaar geleden op 22 januari 2016 nog debuteerde voor het Nederlands elftal. Tegen Denemarken.

UITGANGSPOSITIE

Mocht Oranje winnen van de Denen, dan plaatsen de dames zich zeker voor de kwartfinale. Dit omdat het onderling resultaat doorslaggevend is in de poule. Er is sowieso één van de twee ploegen die nog op gelijke hoogte kunnen komen, die een negatief onderling resultaat heeft ten opzichte van Nederland.

Het duel wordt afgewerkt op Het Kasteel, uiteraard uitverkocht. Voor diegene zonder kaarten: het duel wordt ook live uitgezonden op de NOS. Mocht Oranje inderdaad wederom winnen, dan kan het heel voorzichtig al kijken naar de mogelijke tegenstander. Op dit moment is Duitsland de nummer twee in poule B, de ploeg die Oranje graag wil ontlopen. Rusland (3 punten), Zweden (1 punt) en Italië (0 punt) zijn de overige ploegen. Vermoedelijk komt daar pas op de laatste speeldag, volgende week dinsdag, duidelijkheid over de eindkwalificatie.

LAATSTE TIEN ONDERLINGE ONTMOETINGEN MET DENEMARKEN

2016: Nederland 2-1 Denemarken - oefeninterland

2016: Denemarken 0-2 Nederland - oefeninterland

2013: Denemarken 0-1 Nederland - oefeninterland

2009: Denemarken 1-2 Nederland - EK-eindronde

2004: Nederland 1-5 Denemarken - Peace Queen Cup

2003: Denemarken 3-0 Nederland - EK-kwalificatie

2001: Nederland 0-3 Denemarken - oefeninterland

2001: Nederland 1-1 Denemarken - oefeninterland

1999: Nederland 0-0 Denemarken - oefeninterland

1998: Denemarken 6-0 Nederland - Algarve Cup