Is Morata de juiste opvolger van Diego Costa?

Doelpunten

Morata speelde vorig seizoen 26 competitiewedstrijden voor Real Madrid. Veertien keer liet Zinedine Zidane in de basis beginnen, twaalf keer viel hij in. In die 26 wedstrijden scoorde Morata vijftien keer. Het is minder dan de twintig doelpunten van Diego Costa, maar hij speelde dan ook 35 wedstrijden. Om de spelers goed te kunnen vergelijken, kunnen we dus beter kijken naar het gemiddelde aantal doelpunten per negentig minuten. De statistieken zijn afkomstig van de database van Squawka.

Diego Costa Alvaro Morata Totaal aantal doelpunten 20 15 Goals per 90 minuten 0.58 1.01 Kopdoelpunten 2 6 Doelpunten met sterke been 13 8 Doelpunten met zwakke been 5 1 Doelpunten van binnen de zestien 18 13 Doelpunten van buiten de zestien 2 2

Wat betreft het aantal goals per negentig minuten is Morata de duidelijke winnaar. Over de manier van scoren valt niet veel te zeggen. Costa lijkt op basis van deze statistieken sterker met zijn zwakke been, maar Morata scoort weer vaker met het hoofd. Wie van de twee meer een allround spits is dus moeilijk te zeggen.

Kansen creëren

Scoren is één ding, maar een meevoetballende spits kan minstens zo waardevol zijn. Diego Costa stond vorig seizoen op zeven assists, Morata op vier. Opnieuw kijken we naar het aantal assists per negentig minuten om een beter beeld te krijgen.

Diego Costa Alvaro Morata Assists 7 4 Assists per 90 minuten 0.20 0.27 Gecreëerde kansen per 90 minuten 1.23 1.14 Aantal passes per 90 minuten 30.07 24.23 Percentage geslaagde passes 75% 78% Aantal passes vooruit per 90 minuten 13.60 8.39

Hoewel Costa iets meer kansen creëert, liggen de landgenoten opnieuw niet ver van elkaar vandaan.

Duels

Tot slot de onderlinge duels. We zagen al dat Morata vaker scoort met het hoofd, en volgens de statistieken is hij ook een stuk sterker in de lucht.

Diego Costa Alvaro Morata Aantal gewonnen luchtduels 1.08 1.54 Percentage gewonnen luchtduels 24.83% 50% Percentage gewonnen duels 40.94% 48.92%

In dit onderdeel lijkt Morata opnieuw de betere.

Conclusie

Met Morata haalt Chelsea, op basis van deze statistieken, een spits binnen die in ieder geval niet onder doet voor Diego Costa, en misschien nog wel beter is. Bovendien is Morata pas 24. De verwachtingen zullen door de enorme transfersom hoog zijn, maar Morata lijkt ze waar te kunnen gaan maken.