FC Utrecht rekent na vier jaar af met Luxemburgs trauma

Na een bloedeloos gelijkspel in Malta moest FC Utrecht vol aan de bak om door te stromen naar de volgende ronde van de Europa League. Sean Klaiber zette zijn ploeg na een kwartier op voorsprong. Het was een bijzonder moment voor de verdediger annex middenvelder die pas zijn eerste doelpunt maakte na veertig wedstrijden in dienst van FC Utrecht. En wat voor een.

| Wat een goal! Sean Klaiber knalt schitterend raak voor FC Utrecht tegen Valletta: 1-0. #utrval pic.twitter.com/csPS7qbkky — FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 juli 2017



Een kwartier voor het einde maakte Willem Janssen de bevrijdende treffer. Na een hoekschop van Zakaria Labyad kopte de aanvoerder de bal overtuigend tegen de touwen.

| FC Utrecht zit op , dankzij Willem Janssen. De aanvoerder kopt de 2-0 binnen tegen Valletta. De volgende ronde lonkt! #utrval pic.twitter.com/iPxvGYnBCp — FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 juli 2017

Niet veel meer dan vijf minuten later zorgde diezelfde Labyad met het laatste Utrechtse doelpunt van de wedstrijd voor het slotakkoord. De 24-jarige middenvelder krulde de bal met een heerlijk effect in de bovenhoek. Santiago Malano redde vlak voor tijd nog de eer door namens Valletta de 3-1 binnen te koppen.

| Stijf in de kruising Zakaria Labyad lijkt de wedstrijd te beslissen in het voordeel van FC Utrecht: 3-0. En hoe! #utrval pic.twitter.com/JtRGYKopBH — FOX Sports (@FOXSportsnl) 20 juli 2017

Luxemburgs drama

FC Utrecht revancheert zich met de zakelijke overwinning op de blamage van vier jaar geleden. In de zomer van 2013 trad FC Utrecht aan tegen FC Differdange uit Luxemburg. De supporters maakten zich al voorzicht op voor een Europees feestje toen Utrecht, destijds met Jens Toornstra en Jacob Mulenga in de gelederen, op bezoek ging bij het Josy Barthel Stadion. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis. Na twee minuten zorgde Jacob Mulenga namens de Domstedelingen voor de openingstreffer, maar twee doelpunten van Omar Er Rafik gooiden roet in het eten.





Differdange stuntte in 2013 door FC Utrecht uit te schakelen



Utrecht mocht op herhaling en kon in eigen stadion de schandalige nederlaag rechtzetten. Wederom schoot Mulenga zijn ploeg op het goede spoor, maar opnieuw leerde Utreg niet van de eerder gemaakte fouten. In het laatste half uur kwamen de Luxemburgers van een 3-1 achterstand terug tot 3-3, wat uiteindelijk resulteerde in de uitschakeling van FC Utrecht in Europa.



Contrast

De afgang tegen Differdange stond haaks op de fantastische Europese campagne van FC Utrecht in 2010. Na gewonnen voorrondes tegen FK Tirana uit Albanië en FC Luzern uit Zwitserland volgde een heerlijk affiche voor iedereen die FC Utrecht een warm hart toedraagt. Schotse topclub Celtic was de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Europa League.



De club uit de Domstad verloor de eerste wedstrijd met 2-0 en leek het Europese podium met opgeheven hoofd te gaan verlaten. Op 26 augustus 2010 volgde echter een van de mooiste wedstrijden uit de historie van FC Utrecht. De ploeg van Ton du Chatinier gaf Celtic een pak slaag en stapte na een monsterscore van 4-0 als winnaar van het veld.







Door de ruime overwinning op Celtic plaatste Utrecht zich voor de groepsfase, waarin het stuitte op Liverpool, Steaua Boekarest en Napoli. De Domstedelingen speelden knap twee keer gelijk tegen Liverpool, maar eindigden desondanks als laatste in de groep. Desalniettemin zou de ploeg op dit moment direct tekenen om hetzelfde scenario dit seizoen nog eens te kunnen beleven.