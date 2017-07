Waarom Labyad jeugdidool Sneijder graag ziet komen

Dat Labyad kan voetballen, weet de gemiddelde voetballiefhebber wel. Dat hij goals kan maken zoals zijn doelpunt van vanavond, is een ander verhaal. De Nederlandse Marokkaan kende in de 83ste minuut van de wedstrijd tegen FC Valletta zijn absolute moment of shine. Hij nam een goede pass van Sean Klaiber perfect aan, kapte naar zijn rechterbeen en besloot op goal te schieten. De ietwat ambitieuze poging van Labyad had niet op een betere plek kunnen belanden: vol in de kruising. Valletta-doelman Henry Bonello was voor de derde keer op de avond geklopt en het lot van zijn ploeg was duidelijk. Hoewel de Maltezen met een tegentreffer nog hun eer zouden redden, zou FC Utrecht zich met een 3-1 zege plaatsen voor de derde voorronde van de Europa League.

Stijf in de kruising Zakaria Labyad lijkt de wedstrijd te beslissen in het voordeel van FC Utrecht: 3-0. En hoe!

Een doelpunt met een verhaal, geeft Labyad aan tegenover ELF Voetbal. "In de zeventigste minuut kwam assistent-trainer Hans van de Haar naar mij toe. Hij zei: "Je moet echt op goal gaan schieten, anders halen we je van het veld." Daarom dacht ik: laat ik het proberen. De keeper had er niet op gerekend, omdat ik daarvoor een paar voorzetten had gegeven. Gelukkig ging de bal erin", aldus Labyad, die na het doelpunt in de armen van Van de Haar sprong. "Eerst deed ik een gebaar naar mijn vrouw. Een hartje. Maar daarna was er een dank naar Hans."

Stijgende lijn

Labyad hoopt dat zijn sterke optreden tegen de Maltezen een voorbode is voor de rest van zijn seizoen. "Ik ben tevreden over mijn spel vanavond. De samenwerking met de spitsen voor mij en de middenvelders achter mij is goed. Dat zie je terug aan het aantal kansen dat ik creëer. Maar ik denk dat ik nog veel beter kan. Afgelopen seizoen ging het de eerste twee, drie maanden om fit te worden. Op het moment dat ik fit was, zat ik in een stijgende lijn. Dit seizoen wil ik die doorpakken. Daar trainen we elke dag hard en goed voor."

Als de middenvelder de vraag krijgt of hij met zijn trainer doelen heeft gesteld, knikt hij instemmend. "Ja, daar heb ik het wel met de trainer over gehad. Wat die precies zijn, hou ik liever tussen hem en mij. Maar we hebben wel afspraken gemaakt over een minimaal aantal doelpunten. De eerste is gemaakt", doelt hij op zijn treffer van donderdagavond.

Sneijder

Wie Labyad donderdagavond over het Waalwijkse veld ziet dartelen, gaat twijfelen over waarom FC Utrecht nou zo nodig Wesley Sneijder nodig heeft. De club heeft zijn nummer 10 al in zijn selectie rondlopen. Toch ziet Labyad Sneijder ongelooflijk graag naar Utrecht komen. "Hij is een fenomenale voetballer en ik hoop dat hij hier naartoe komt. Hij maakt ons sterker", zegt hij, ontkennende dat een mogelijke komst van de recordinternational van Oranje zijn positie in het elftal zou verzwakken. "Voetballers die willen voetballen, kunnen altijd met elkaar voetballen. Ik kan net zo goed met Sneijder spelen als met iedere andere voetballer. Ik heet hem van harte welkom."

"Hij is een van de beste Nederlandse voetballers van de afgelopen tien jaar", vervolgt Labyad. "Toen ik nog jong was, behoorde Sneijder tot mijn idolen. Ik keek veel naar hem. Sterker nog: hij is de reden dat ik aan mijn traptechniek ben gaan werken. Ik heb veel respect voor hem."