Dit is NK Osijek, de Europa League-opponent van PSV

NK Osijek… Het klinkt misschien als een wodkafles die u opdrinkt tijdens een avond stappen in Oost-Europa. Toch is deze ploeg de tegenstander van PSV in de derde voorronde van de Europa League. Een achtergrond achter de Kroatische club.

Voor de wedstrijd tegen Osijek moet PSV ver de Kroatische binnenlanden in. De gelijknamige stad telt meer dan 100000 inwoners en ligt in het uiterste oosten van het land. Hij ligt in een absoluut niemandsland. Binnen tweeënhalf uur rijden is zowel Zagreb, Boedapest als Belgrado (de meest dichtstbijzijnde grote steden) niet te berijden. De stad heeft een vliegveld, maar u heeft meer vingers dan dat daar dagelijks vluchten worden aangeboden. Daarmee is gelijk het grootste nadeel van het loten van de nummer 4 van de 1.HNL van afgelopen seizoen genoemd: de bereikbaarheid. Het geringe aantal supporters dat al bereid was PSV te steunen in de uitwedstrijd van deze voorronde, zal bij het nader bestuderen van NK Osijek wel twee keer nadenken.

Slecht in toppers

Heeft PSV de steun van zijn supporters in deze wedstrijd echt nodig? Het politiek correcte antwoord is natuurlijk 'ja', maar de waarheid gebiedt te zeggen dat PSV zelfs met Jeroen Zoet in de spits dit elftal moet verslaan. Buiten het feit dat de Eindhovenaren op elke positie een speler met meer marktwaarde hebben staan, kampt Osijek met een probleem. In de 1.HNL (de Kroatische competitie) van afgelopen seizoen liet de club het tegen grotere tegenstanders constant afweten.

In Kroatië speelt een team jaarlijks vier keer tegen elkaar. Tegen kampioen Rijeka werd vier keer verloren, tegen runner-up Dinamo Zagreb boekte Osijek vroeg in de competitie wonder boven wonder een overwinning en verloor de club de overige duels en tegen directe concurrent Hajduk Split pakte het slechts vier punten. Zeven punten in twaalf wedstrijden tegen de uiteindelijke topdrie van de ranglijst; je krijgt er niet de status van topclub mee. Sterker nog; het zorgde ervoor dat de provincieclub op de vierde plaats van de 1.HNL bleef steken.

Davor Suker

Is er dan niks positiefs over de club te melden? Zeker wel. Zo is de subtopper sinds de onafhankelijkheid van Kroatië nog nooit gedegradeerd uit de Kroatische topdivisie, bereikte hij al diverse keren Europees voetbal (saillant detail: nooit verder dan de voorrondes) en is hij de club waar de illustere Davor Suker zijn carrière begon. Via Osijek en later Dinamo Zagreb zou hij bij onder meer Real Madrid en Arsenal terecht komen.

PSV begint volgende week in eigen huis aan het tweeluik met NK Osijek. Het doel is duidelijk: een zo riant mogelijke uitgangspositie creëren. Al is het maar om de fans die verschrikkelijke reis naar het oosten van Kroatië te kunnen besparen.