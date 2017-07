Wat Jetro Willems kan verwachten in Frankfurt

Wisselend succes

Sinds de terugkeer op het hoogste niveau in 2012 is Eintracht Frankfurt niet bepaald het toonbeeld van stabiliteit. In de laatste vijf seizoenen eindigden de Frankfurters achtereenvolgens als zesde, dertiende, negende, zestiende en vorig seizoen als elfde. Toch mag het afgelopen seizoen als een sportieve uitschieter naar boven worden beschouwd. Eintracht Frankfurt wist namelijk voor de zevende keer in de historie (viermaal winst) de finale van de Duitse beker te behalen. Borussia Dortmund bleek echter met 2-1 te sterk.

Fanatieke aanhang

Als het om sportieve successen gaat mag Eintracht Frankfurt dan niet zo heel veel voorstellen, over steun heeft de club niet te klagen. De Commerzbank Arena, met een capaciteit van 51.500 toeschouwers, is vrijwel elke wedstrijd volledig uitverkocht. En daarbij is de vocale ondersteuning indrukwekkend.

Kroatische broers

In Frankfurt heeft Niko Kovac, met zijn broertje Robert als assistent, het sinds 21 maart 2016 voor het zeggen. De oud-speler van onder meer Bayern München werd destijds aangesteld om Eintracht Frankfurt in de Bundesliga te houden. In die missie slaagde Kovac waarna hij vorig seizoen de kans kreeg om zijn ideeën verder vorm te geven.

Kovac heeft daarbij een menselijke aanpak en een onuitputtelijke conditie hoog in het vaandel staan. Willems kan wat dat betreft een op zijn zachtst gezegd pittige seizoensvoorbereiding verwachten. Verder koos Kovac er vorig seizoen voor om zijn elftal in een 5-3-2 opstelling te laten spelen. Willems zou daarin de rol als linkervleugelverdediger moeten gaan vervullen.

Bekenden

Veel bekende namen telt de selectie van Eintrach Frankfurt niet. Toch komt Willems komt de kleedkamer straks niet alleen onbekende gezichten tegen. Aan het begin van de zomer wisten de Frankfurters ook al FC Utrecht-spits Sébastian Haller te verleiden tot een overstap naar de Commerzbank Arena. Daarnaast kwam ook middenvelder Jonathan de Guzmán deze zomer over van Napoli.