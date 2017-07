Hoe staan de Engelse titelkandidaten er nu voor?

Chelsea

Vorig seizoen: 1e

Totale marktwaarde selectie*: 649,3 miljoen

Belangrijkste vertrokken spelers: Nathan Aké, John Terry

Belangrijkste aanwinsten: Alvaro Morata, Tiemoué Bakayoko, Antonio Rüdiger

De Engelse landskampioen lijkt ook dit seizoen weer mee te kunnen doen om de prijzen. Het aanstaande vertrek van topscorer Diego Costa zou de grootste aderlating voor The Blues betekenen, ware het niet dat de ploeg met Morata al een uitstekende vervanger in huis heeft. De spitsenwissel is vooralsnog de enige grote wijziging in de selectie van Conte, verder blijft de kampioensploeg intact.

Tottenham

Vorig seizoen: 2e

Totale marktwaarde selectie*: 463 miljoen

Belangrijkste vertrokken spelers: Kyle Walker

Belangrijkste aanwinsten: -

Van de top zes van de Premier League is het rond The Spurs verreweg het rustigst tijdens deze transferperiode. Een voordeel: het elftal is er bijna niet zwakker op geworden. Bijna, want de ploeg zag met Kyle Walker wel een belangrijke basiskracht naar de concurrent vertrekken. Als Tottenham een geschikte vervanger weet te strikken staat er in ieder geval weer een goede ploeg. Of het goed genoeg is is de vraag, aangezien de concurrentie deze zomer aanzienlijk meer investeert.

Man City

Vorig seizoen: 3e

Totale marktwaarde selectie*: 623,6 miljoen

Belangrijkste vertrokken spelers: Nolito, Gaël Clichy, Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Jésus Navas, Bacary Sagna

Belangrijkste aanwinsten: Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Douglas Luiz

Doorselecteren is deze zomer het sleutelwoord bij Manchester City. De ploeg nam afscheid van een flink aantal oudere spelers, en haalde hier jonge spelers voor terug. Guardiola lijkt zo weer een sterke selectie tot zijn beschikking te hebben, met een goede balans tussen talent en ervaring.

Liverpool

Vorig seizoen: 4e

Totale marktwaarde selectie*: 458 miljoen

Belangrijkste vertrokken spelers: Lucas Leiva

Belangrijkste aanwinsten: Mohamed Salah, Andrew Robertson, Dominic Solanke

"Ik zeg niet dat we kampioen gaan worden, maar we hebben wel een team dat om de titel kan strijden", zei Georginio Wijnaldum eerder deze week in gesprek met het AD. Het laatste kampioenschap stamt nog altijd uit 1990. De aankopen, en dan vooral Salah, zijn in ieder geval veelbelovend, maar de selectie van The Reds is in vergelijking met de concurrentie nog altijd underdog in de titelstrijd.

Arsenal

Vorig seizoen: 5e

Totale marktwaarde selectie*: 575 miljoen

Belangrijkste vertrokken spelers: Wojciech Szczesny

Belangrijkste aanwinsten: Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac

Hoe de selectie van The Gunners er aan de start van het nieuwe seizoen uit komt te zien is nog de vraag. Onder andere voor Alexis Sanchez is veel interesse. De ploeg lijkt de Chileense sterspeler niet meer te kunnen behouden, maar buiten dat doet Arsenal het deze transferperiode niet slecht. Sead Kolasinac werd transfervrij overgenomen van Schalke, en het aantrekken van Alexandre Lacazette is een schot in de roos. Daarnaast lijkt ook de onrust rond Mesut Özil voorbij, nu de middenvelder eindelijk een nieuw contract heeft getekend.

Man United

Vorig seizoen: 6e

Totale marktwaarde selectie*: 523,85 miljoen

Belangrijkste vertrokken spelers: Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic

Belangrijkste aanwinsten: Romelu Lukaku, Victor Lindelöf

Een zware blessure leek het einde te betekenen van de imposante carrière van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed gaf nu aan wel weer terug te willen keren op het hoogste niveau, maar dat zal in ieder geval niet meer bij Manchester United zijn. De ploeg gaat niet met hem verder, en ook aanvaller Wayne Rooney heeft de club na dertien jaar verlaten. Romelu Lukaku moet het duo doen vergeten. Buiten dat zijn er weinig mutaties ten opzichte van het seizoen waarin het team van Mourinho als zesde eindigde.

*Marktwaarde volgens transfermarkt.com