Genoeg te kiezen voor Keizer in voorhoede Ajax

Met de komst van Huntelaar en de aanstaande transfer van Braziliaans talent Richarlison lijkt de aanval van Ajax in ieder geval kampioenswaardig. Nu is het aan Marcel Keizer om te bepalen hoe de voorhoede van de nummer twee van de Eredivisie eruit komt te zien. Voor welke keuzes komt hij te staan?

Linksbuiten: Amin Younes vs Richarlison

Als de transfer van Richarlison is afgerond, zal de Braziliaan de concurrentiestrijd aangaan met Amin Younes. De vraag is wat er van de talentvolle linksbuiten, nu nog eigendom van Fluminense, verwacht mag worden. Zal hij er meteen staan, of krijgt hij de tijd om te wennen in Amsterdam? Dat laatste lijkt de meest logische keuze: aangezien Younes vorig seizoen als vaste linksbuiten indruk maakte en zelfs het Duitse elftal haalde zal er voor Keizer weinig reden zijn om Richarlison direct voor de leeuwen te gooien.

Rechtsbuiten: David Neres vs Justin Kluivert

Het lijkt het grootste dilemma voor Keizer: wie wordt de vervanger van de vertrokken Bertrand Traoré? Kiest de trainer voor eigen jeugd, of voor een aankoop van twaalf miljoen? Neres deed vorig seizoen acht keer mee en deed dat met drie goals en drie assists erg verdienstelijk. Maar ook Kluivert wist te overtuigen. Vooralsnog lijkt Kluivert de voorkeur te krijgen.

Spits: Kasper Dolberg vs Klaas-Jan Huntelaar

Dat Dolberg de eerste keus wordt in de spits is niet meer dan logisch. De jonge Deen was vorig seizoen dé sensatie van de Eredivisie en met zestien competitietreffers was hij voor Ajax van grote waarde. Dan rest de vraag wat de rol van veteraan Huntelaar gaat worden. Dat hij genoegen moet nemen met een reserverol beseft de 33-jarige spits, maar hoe groot die rol wordt is aan Keizer.

Cerny en Cassierra

Dan blijven er nog twee namen over: Vaclav Cerny en Mateo Cassierra. Beide talenten zullen hopen dit seizoen in ieder geval hun minuten mee te pikken. Cerny heeft in zijn 28 wedstrijden in de Jupiler League met vijftien goals (waarvan twee hattricks) en acht assists in ieder geval laten zien een waardevolle kracht op de vleugel te zijn. In de Eredivisie lukte dat nog niet: hij speelde in totaal slechts 213 minuten.

Dat niet elke Zuid-Amerikaanse aankoop een schot in de roos is bewees Mateo Cassierra. Hij kwam, net als landgenoot Davinson Sanchez, voor 5,5 miljoen euro naar de Arena, maar wist in tegenstelling tot Sanchez de verwachtingen niet waar te maken. Vorig seizoen moest de Colombiaanse spits genoegen nemen met invalbeurten en wedstrijden met Jong Ajax. Dit jaar zal hij ongetwijfeld hopen op meer, maar of dat met de komst van Huntelaar realistisch is is de vraag.