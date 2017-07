De succesformule van Excelsior op de transfermarkt

COMEBACK-KIDS

Een van de grote geheimen van Excelsior is het succesvol terughalen van oude(re) spelers, die een tijdje buiten Nederland hebben gevoetbald. Anouar Hadouir, Hasselbaink, Luigi Bruins Toni Varela, Ryan Koolwijk zijn voorbeelden van spelers die na hun avontuur in het buitenland weer (even) terugkeerden in de Eredivisie bij Excelsior. Dat is ook meteen het nadeel: de meeste spelers die terugkeren zien Excelsior nog als een opstap naar de suptop. Bij Excelsior schrijven ze de oude garde in elk geval terecht niet snel af en maken ze dankbaar gebruik van hun diensten. Voor Lorenzo Burnet (Bratislava) en Ali Messaoud (FC Vaduz) moet hetzelfde gaan gelden komend jaar.

AFVALLERS

Een andere scoutingskwaliteit op Kralingen is het uitzoeken van afvallers bij topclubs. Niet blind iedereen pakken, maar gericht kijken welke afvallers daadwerkelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ook als ze daardoor later in de voorbereiding pas aansluiten. Namen als Hahn, De Wijs, Bas Kuipes, Lucas Woudenberg zijn voorbeelden van huurlingen die voor Excelsior echt een toegevoegde waarde bleken, maar bij de topclubs net nog niet aan bod kwamen. Een ideale wisselwerking dus. Hopelijk kunnen Wout Faes en Zakaria El Azzouzi komend seizoen ook het nodige aan hun verhuurbeurt in Rotterdam hebben.

JUPILER LEAGUE-TALENTEN

Verder heeft Excelsior een goed oog voor talent in de Jupiler League. Met Jinty Caenepeel is er recent een nieuw aangetrokken speler bijgekomen met veel potentie (tevens de tweede speler voor wie Excelsior een transfersom betaald heeft in de afgelopen seizoenen). Eerder werden ook Tom van Weert, Brandley Kuwas, Jefrry Fortes en anderen transfervrij uit de tweede competitie van Nederland gehaald. De ene kon meeliften bij Excelsior en groeide uit tot een stabiele basisspeler, een volgende nam juist het voortouw en werd later verkocht. Transfervrije Jupiler League-spelers gedijen goed bij Excelsior.

VERRASSINGEN

Waar ze wegkomen of waar ze gespeeld hebben, dat weet vaak bijna niemand. Maar dat Excelsior patent heeft op het presenteren van tropische verrassingen, over het algemeen succesvoller en in hele andere proporties dan bij Roda JC, is wel duidelijk. Fredy, Arghus, Danilo Pantic, Marko Maletic hebben bijvoorbeeld al de revue gepasseerd. Voor hun tijd bij Excelsior waren het voetballers met onbekende namen en gezichten. Hoewel ze vaak nog steeds vrij anoniem over straat kunnen, kennen we de voetballers inmiddels wél. Deze zomer is er nog geen verrassende speler gearriveerd. Gaat er uit deze categorie nog wat komen?

De scoutingsmethode, zonder al te veel budget, is vooralsnog zeer succesvol bij Excelsior - in elk geval de afgelopen drie seizoenen. Telkens werd de nacompetitie ontlopen en handhaving veilig gesteld. De eerste spelers die uit de vier bovenstaande elementen van de succesformule komen, zijn alweer gepresenteerd. Gaan Excelsior het met hen ook dit seizoen weer redden?