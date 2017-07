'Real Madrid ziet in Ajacied Dolberg mogelijke nieuwe spits'

Mocht Real Madrid er niet in slagen om Kylian Mbappé binnen te halen, dan melden de Madrilenen zich vermoedelijk bij Ajax. De Koninklijke ziet in Kasper Dolberg namelijk een uitstekend alternatief voor de achttienjarige Fransman.

Dat meldt de Spaanse website Diario Gol. AS Monaco zou naar verluidt, in tegenstelling tot eerdere berichten, tóch niet willen meewerken aan een vertrek van hun supertalent. Daarom kijkt Real Madrid alvast verder naar mogelijke andere interessante spitsen. Dolberg is een van hen.

De andere namen die volgens Diario Gol op dat lijstje staan, zijn die van Timo Werner, Marcus Rashford en Pierre-Emerick Aubameyang. Het trio mag zich mogelijk dus ook verheugen op belangstelling vanuit Madrid.