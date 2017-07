Analyse: De prijs van Neymar: 2500 Tesla's, 500, zeven jaar Eredivisierechten

Wat kun je doen met 222 miljoen? Het is een interessante vraag nu Barça-ster Neymar voor het bedrag, dat gelijk is aan het begrotingsoverschot van Nederland in 2016, op weg lijkt naar Paris Saint-Germain.

Raffaele Poli, het hoofd van de CIES Football Observatory, een door de FIFA gesubsidieerd bedrijf dat de uitgaven in het voetbal analyseert, voorspelde aan het begin van deze maand al: binnen nu en twee jaar gaat er een voetballer over de toonbank voor meer dan tweehonderd miljoen euro. Zijn voorspelling was dat Dele Alli van Tottenham Hotspur diegene zou zijn. Dat lijkt met de naderende opkomst van Neymar niet te gebeuren.

Hoewel het dus de voorspelling was dat op korte termijn de grens van tweehonderdmiljoen gebroken zou worden, levert de geruchtenstroom van de transfer al de nodige ophef op. Klopp betitelde de transfer als 'niet meer van deze planeet', terwijl ook anderen schande spreken van het enorme transferbedrag. Want over alle bijkomende kosten zitten daar nog niet eens bij in.

MSN

Neymar da Silva Santos Júnior. Geboren in Mogi das Cruzes, Brazilië. Gaat hij Barcelona inderdaad na vier seizoenen verlaten? Gaat hij inderdaad het legendarische trio 'MSN' doorbreken. Wil hij daadwerkelijk uit de schaduw van zijn goede vriend Lionel Messi stappen? Het heeft er alle schijn van. 222 miljoen is zijn prijs.



Neymar in zijn eigen vliegtuig. Hoeveel zou hij hier nieuw van kunnen kopen?

Kun je het hem überhaupt kwalijk nemen? Een basisjaarsalaris van dertig miljoen euro (zonder de premies), veertig miljoen euro tekengeld en het bezit over een privévliegtuig om, wanneer hij dat wil, terug naar zijn thuisland te vliegen. Niet meteen een aanbod dat je, zoals een drie-boeken-voor-een-tientje-aanbieding van de Bruna, naast je neerlegt en overgaat tot de orde van de dag.

TESLA'S

Als de transfer er komt, bedraagt de transfersom 220 miljoen euro. Wat kun je, naast het kopen van Neymar, nog meer doen van dat geld? Een ludiek overzichtje van wat je ook kunt kopen van dat bedrag:

- 500.000.000 halve liters Schultenbräu

- 500 gouden koetsen

- 2500 nieuwe Tesla's

- zeven jaar de rechten van de Eredivisie

- tien jaar lang gemeentelijke steun aan alle betaaldvoetbalclubs in Nederland

- hoofdsponsorschap van de Formule 1

- 65 jaar lang elke dag een optreden van Armin van Buuren

Hoewel coach Ernesto Valverde nog altijd uitspreekt de hoop te koesteren dat Neymar Barça trouwblijft, gaat het spreekwoord 'Waar veel rook is, is vuur' toch in veel gevallen op in de voetballerij als het transfers betreft. Het heeft er dan ook zeker alle schijn van dat niet Dele Alli, maar Neymar over een niet al te lange tijd 's werelds allerduurste speler is, als opvolger van Paul Pogba.

Als je dus binnenkort rondom Camp Nou vrachtwagens vol halve liters Schultenbräu, talloze Tesla's of Armin van Buuren ziet, dan weet je vrijwel zeker: Neymar is inderdaad naar Paris Saint-Germain vertrokken.