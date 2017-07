'Barça herinvesteert Neymar-miljoenen meteen in superduo'

Mocht Neymar inderdaad vertrekken bij FC Barcelona, dan willen de Catalanen meteen diens opvolger presenteren. Paulo Dybala is de gedroomde opvolger van de Braziliaan.

Dat meldt Marca althans. Volgens het Spaanse medium zien de Catalanen in de Argentijn de ideale vervanger van Neymar. Iemand die bovendien goed kan opschieten met Lionel Messi, ook niet geheel onbelangrijk.

Met het geld dat overblijft na de transfer van Dybala gaat Barça kijken of ze ook Liverpools' Philippe Coutinho nog kunnen binnenhalen. De Braziliaan staat al langer hoog op het wensenlijstje, maar was vooralsnog onhaal. Mochten de Neymar-miljoenen inderdaad binnenstromen, dan is de transfer wellicht wel mogelijk.