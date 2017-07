Wie is Lech Poznan, de volgende opponent van Utrecht?

Na de overwinning op Valletta FC wacht FC Utrecht in de volgende ronde een beduidend zwaardere kluif. In de derde voorronde is namelijk het Poolse Lech Poznan de tegenstander. Wie zijn deze Polen, en heeft Utrecht er iets van te vrezen?

In het kort: ja. Lech Poznan is een stugge ploeg die niet eens zo verschrikkelijk veel doelpunten scoort, maar wel het vak 'de nul houden' verstaat. In de reguliere Poolse competitie kreeg de ploeg bijvoorbeeld in dertig wedstrijden maar zeven treffers om de oren voor de rust. In eigen land verliest de ploeg maar hoogst zelden tegen ploegen die niet Legia Warschau heten.

Het Poolse seizoen is ook al begonnen. Behalve dat Poznan al een rondje eerder moest instromen in de Europa League en zodoende reeds in juni onder officiële vlaggen voetbalde, is ook de Poolse Ekstraklasa al vroeg begonnen - dit in verband met de strenge Poolse winters die voetballen vaak tot een onmogelijke opgave maken. De eerste wedstrijd werd teleurstellend 0-0 gespeeld tegen Sandejca, en zondagmiddag wacht Wisla Plock.

De ploeg bestaat vooral uit jonge Poolse spelers met het oogmerk om die later met winst te verkopen, zodoende is de ploeg dit seizoen een deel van haar kern kwijtgeraakt en wordt er nog gewerkt om dit in te passen - een lot dat bij Utrecht wel bekend is. Oppassen wordt het bijvoorbeeld voor Darko Jevtic, een nummer tien uit Zwitserland die in eerdere Europese wedstrijden dit seizoen ook al goed op schot was.

Nadat de wedstrijd donderdag in de Galgenwaard zijn eerste deel gezien heeft(ja, Utrecht kan dit keer ondanks het EK dat aan de gang is gewoon in de vertrouwde omgeving aantreden), zal de return in Polen nog boeiend worden. Het Stadion Miejski zal bij lange na niet vol zitten, maar naar verwachting zullen 20.000 mensen hun ploeg komen aanmoedigen in de West-Poolse stad. Hoewel er ook bij Lech Poznan bedenkelijke figuren rondlopen, heeft hun aanhang over het algemeen een goede reputatie.

Vooral de 'Poznan', het gemeenschappelijk op en neer springen als één blok mens, met de rug naar het veld, is een ritueel dat in West-Europa op navolging mag rekenen. Problemen, zoals de laatste keer dat Utrecht op Poolse oppositie stuitte in Europa, worden dan ook niet verwacht. Destijds was Legia Warschau in een tweeluik op het veld veel te sterk, maar werd het feest vooral verziekt door randverschijnselen naast het veld.

In veel opzichten is Poznan een ideale loting voor FC Utrecht. De ploeg van Erik ten Hag zal een ploeg van niveau treffen, voor de supporters is er een verplaatsing naar een op zich prima te bereiken speelstad, waar in een groot stadion een flinke opkomst zal zijn met genoeg plek voor meereizende Nederlanders. Desondanks is het duidelijk dat de Domstedelingen favoriet zijn, als de bookmakers tenminste hun schattingen juist hebben uitgevoerd.

Als Utrecht dit tweeluik overleeft, wordt het nog altijd een hels karwei om de laatste schifting voor de groepsfase te overleven. De nummer vier van Nederland kan dan bijvoorbeeld stuiten op big spenders als AC Milan en Everton. Dat zijn allemaal zaken van later zorg, want hoewel Lech Poznan een haalbare kaart lijkt, is het zeker geen uitgemaakte zaak dat de ploeg van Ten Hag doorbekert.