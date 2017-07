Vier voetbalanekdotes die u door uw kater heen helpen

Niet drinken, Ray!

In 2002 staat Arsenal op de rand van het kampioenschap en daarom eist Arsène Wenger focus. Hij verbiedt zijn spelers de dagen voor de kampioenswedstrijd alcohol te drinken en zelfs na de winst van de FA Cup mag Ray Parlour geen biertje drinken. Verder bleken de woorden van de Fransman echter aan dovemansoren gericht. Parlour dronk in de dagen voor de wedstrijd tegen Manchester United zichzelf helemaal dol en hoopte dat zijn coach er niet achter zat komen. Dat lukte, want de goedgebekte Engelsman speelde en werd uiteindelijk zelfs de Man of the Match. Na afloop komt de onwetende Wenger naar hem toe. "Weet je waarom je vandaag zo goed was? Omdat ik je zaterdag van dat biertje hebt afgehouden."

Herstelde hamstring

Vol verbijstering moet Martin Drent in 2007 aanhoren dat zijn carrière voorbij is, nadat hij een vervelende hamstringblessure oploopt. De speler van BV Veendam weigert zich er echter bij neer te leggen en kiest een opvallende remedie: alcohol. "Alcohol is goed voor de doorbloeding", dacht hij. Na drie dagen zuipen komt Drent tot een gunstige conclusie: de pijn is weg. Met liters alcohol in zijn bloed dringt hij aan op een nieuwe medische keuring, waarvoor hij met vlag en wimpel slaagt. Drent mag weer voetballen en zou in de eerstvolgende wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zes minuten voor tijd invallen. Drent scoorde tweemaal.

Plan loopt in de soep

Helemaal waterdicht is het niet, maar dit verhaal is zo sterk dat we hem u niet willen ontnemen. USSR-coach Yury Morokov ziet in de jaren 50 dat zijn selectie alcoholproblemen heeft en wil daar wat aan doen. Tijdens een etentje na een wedstrijd in Zwitserland mogen zijn spelers geen alcoholische dranken bestellen. Net als Wenger in het eerste verhaal komt hij daar bedrogen uit. Valery Voronin, de verdedigende middenvelder van de ploeg, loopt naar het restaurantpersoneel en adviseert de koks wat wodka in de soep te stoppen. Even later zat heel de selectie een heerlijk wodkabouillonnetje naar binnen te werken.

Gijp lust er nog een

Uiteraard kan René van der Gijp niet ontbreken in deze lijst. De man heeft in zijn rol als analyticus bij Voetbal Inside zoveel anekdotes verteld, dat we hele boeken ermee kunnen vol schrijven. Zo ging hij ooit op pad met Mario Been. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord had 50 blikken bier gehaald, maar dronk zelf niet. Dus moest Gijp aan de slag. Wonder boven wonder lukte het hem al het bier op te drinken, maar de gevolgen waren niet mals. Van der Gijp kotste alles onder, maar had daarmee wél zijn maag geleegd. Als Been hem de volgende ochtend plagerig vraagt wat hij wil drinken, is zijn antwoord verrassend: "Doe mij maar een biertje."