Piepjonge detailslurper schrijft Bundesligageschiedenis

De Bundesliga is een van de meest fascinerende, innemende voetbalcompetities ter wereld. De Duitse hoogste afdeling heeft in haar lange geschiedenis een hoop gezien, maar beleeft zondag toch een primeurtje. Het is voor het eerst dat er in de competitie een trainer actief is die zijn dertigste verjaardag viert.

Julian Nagelsmann kwam op 23 juli 1987 ter wereld in het Beierse Landsberg am Lech. Het stadje kon ook wel een held in haar midden gebruiken, aangezien het historische bekendheid had 'verkregen' doordat Adolf Hitler er ooit in de gevangenis Mein Kampf schreef. Nu heeft Landsberg ook een positief verhaal te vertellen, doordat Nagelsmann nationaal furore maakt sinds hij als 28-jarige bij TSG Hoffenheim voor de groep kwam. In het hiërarchische Duitsland zal het regelmatig voorkomen dat hij zijn ondergeschikten uit de selectie toch vousvoyeert.

De studentikoze trainer is het gezicht van een Duitse voetbalrevolutie, waarin steeds meer de macht wordt genomen door personen die zelf niet noodzakelijkerwijs op hoog niveau hebben gevoetbald. Voor Nagelsmann geen glansrijke carrière als voetballer bij grote Duitse clubs, maar een universitaire studie. Waar veel trainers na hun spelersloopbaan gaan golfen en menen te kunnen teren op hun ervaring als voetballer(denk aan Willem van Hanegem die als trainer van Feyenoord niet wist dat een goal tegen Ajax in een bekerwedstrijd als Golden Goal meteen het einde van de wedstrijd betekende), is student Nagelsmann heel goed in staat om dat ervaringsgebrek te compenseren met zorgvuldige detailanalyses.

Zo kon het gebeuren dat Nagelsmann begin 2016 bij Hoffenheim het stokje overnam van Huub Stevens, die om gezondheidsredenen niet verder kon bij de met degradatie bedreigde club. Het is wellicht wat atypisch om bij een ploeg in nood de bezielende leiding van Stevens te vervangen door een onervaren, bedachtzaam type. Toch sorteerde de aanpassing het gewenste effect: Hoffenheim bleef voor de Bundesliga behouden.

Wat volgde was spectaculair. De ploeg bloeide onder Nagelsmann op als nooit tevoren. Door als vierde te eindigen in de Bundesliga, wacht Hoffenheim volgend seizoen gewoon de voorronde van de Champions League. Het succes komt uiteraard met een prijs: de aasgieren uit München hebben intussen Niklas Süle en Sebastian Rudy al weggeroofd, want stel je voor dat de titelstrijd nog eens spannend zou worden…

Ter vervanging van Süle overigens ook geen grote naam, zelfs niet een speler die bij een andere club een deukje heeft opgelopen, maar gewoon 'onze' Justin Hoogma, tot voor dit seizoen voetballer in de Eredivisie. Of in hem een nieuwe leider voor de verdediging van een grote ploeg in Duitsland schuilt is nog te bezien, maar bij de meeste clubs in Duitsland zou hij geen kans maken met zijn jonge leeftijd. In Hoffenheim wel. Nagelsmann is allang blij met Hoogma, die in verband met het verleden van zijn vader ook nog prima de Duitse taal en etiquette beheerst. Eindelijk iemand die gewoon nog 'Sie' en geen 'du' tegen Herr Nagelsmann zegt.