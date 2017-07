Oblak: van schlemiel naar topkeeper

Afgelopen zaterdag was het precies drie jaar geleden dat Atlético Madrid Jan Oblak presenteerde als nieuwe doelman. Na een weifelende start is de Sloveen inmiddels niet meer weg te denken onder de lat bij de Madrilenen. Daarnaast groeide Oblak in drie jaar tijd uit tot een van de beste keepers ter wereld.

"Obli, Oblak, cada día te quiero mas", klinkt het in Vicente Calderón als keeper Jan Oblak een uittrap verricht. Oftwel 'Obli, Oblak, elke dag houden we meer van je.' In de liefdesverklaring van de supporters van Los Rojiblancos zit een kern van waarheid. Want zo geliefd als Jan Oblak tegenwoordig is, was hij zeker niet altijd.

Het is de zomer van 2014 als Oblak in Vicente Calderón wordt gepresenteerd als de opvolger van Thibaut Courtois. De verwachtingen rondom de dan 21-jarige Oblak zijn hooggespannen. De Sloveen komt voor zestien miljoen euro over van het Portugese Benfica, wat hem de duurste keeper in de geschiedenis van La Liga maakt. In Portugal is Oblak daarnaast uitgeroepen tot beste doelman van de competitie.

Met zijn komst lijkt Atlético zich na Courtois en David de Gea opnieuw te hebben verzekerd van een keeperstalent onder de lat. Zijn eerste seizoen in Madrid loopt echter anders dan verwacht. Vanwege een blessure mist Oblak de voorbereiding op het seizoen. Het geeft Miguel Angél Moyá, die is aangetrokken als tweede doelman, de kans zijn plaats onder de lat op te eisen.

Maar Oblak krijgt een kans. In de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League staat de Sloveen gewoon onder de lat. Olympiakos is in Athene de tegenstander en de avond verloopt dramatisch. Niet alleen voor Atlético maar zeker ook voor Oblak. De Madrilenen verliezen met 3-2 en zeker bij de eerste Griekse goal blinkt Oblak niet bepaald uit in sterk keeperswerk.

Het kost hem zijn plek onder de lat, die na de dramatisch verlopen wedstrijd in Griekenland weer wordt ingenomen door Moyá. Tot 17 maart 2015. Het is een dag die als een keerpunt mag worden beschouwd in de carrière van Oblak. In de return van de achtste finale van de Champions League ontvangt Atlético in het eigen Vicente Calderón Bayer Leverkusen. Moyá staat zoals gebruikelijk onder de lat.

Na 23 minuten spelen geeft Moyá echter een seintje richting de bank. De Spaanse goalie is geblesseerd en kan niet verder. Oblak is zijn vervanger. In Vicente Calderón wordt in eerste instantie regelmatig de adem ingehouden als de Duitsers in de buurt van Oblak komen. Maar de Sloveen groeit in de wedstrijd, verricht een aantal uitstekende reddingen en de supporters van Atlético beginnen hem toe te zingen.

Oblak heeft uiteindelijk dan ook een groot aandeel in de 0-0 stand die na negentig minuten spelen, evenals in de heenwedstrijd, op het scorebord staat. En dus volgt er een verlenging en uiteindelijk strafschoppen. Daarin weet Oblak de eerste strafschop van Hakan Çalhanoğlu te stoppen.

Sinds die avond in maart is Oblak uitgegroeid tot de onbetwiste nummer één van Simeone. Een wedstrijd tegen opnieuw Bayer Leverkusen, twee jaar na dato, is wat dat betreft veelzeggend. Nadat de Madrilenen in Leverkusen met 4-2 hebben gewonnen heeft Oblak in Vicente Calderón een groot aandeel in de uiteindelijke 0-0 eindstand. Hoogtepunt daarbij is een driedubbele redding.

"Oblak is fantastisch", spreekt trainer Diego Simeone dan ook na afloop. Teamgenoot Antoine Griezmann doet daar nog een schepje bij bovenop. "Oblak is de beste doelman van de wereld. Hij laat dat bijna iedere wedstrijd zien en vandaag ook weer."

De woorden van Griezmann worden bevestigd door de indrukwekkende cijfers die Oblak kan overleggen in de afgelopen twee seizoenen. In het seizoen 2015/16 wordt Oblak in 38 competitiewedstrijden slechts achttien keer gepasseerd, wat neerkomt op een gemiddelde van 0,47 tegendoelpunten per wedstrijd. Afgelopen seizoen moet Oblak gemiddeld 0,72 tegentreffers (29 wedstrijden, 21 tegendoelpunten) incasseren.

In de beide seizoenen wint Oblak dan ook de trofeo Zamora, die gaat naar de minst gepasseerde doelman van het seizoen. Een prijs die Courtois ook tweemaal wist te winnen. En daarmee lijkt Oblak bij Atlético definitief de opvolger van de Belg te zijn.