Ajax moet tegen OGC Nice vertrouwen op de basis van vorig jaar

De voorbereiding van Ajax had een gitzwart randje. Door de trieste omstandigheden had Marcel Keizer bizarre omstandigheden om zijn ploeg voor te bereiden op het cruciale treffen met OGC Nice. Woensdag moeten zijn mannen er echter wel 'gewoon' staan.

Elke coach legt zijn eigen accenten. Elke trainer wil iets van zichzelf terugzien in zijn ploeg. Maar hoe zal dat met Keizer zijn na deze voorbereiding die hij met Ajax draaide? Het lijkt voor hem onmogelijk om zijn ploeg fysiek en mentaal al helemaal klaar te hebben gestoomd voor Nice, laat staan zijn stempel te drukken.

Waarschijnlijk zal hij dan ook niet al te veel veranderen aan het succeselftal van vorig jaar. OK: Davy Klaassen (naar Everton) en Bertrand Traoré (naar Olympique Lyonnais) zullen er niet meer bij zijn. Voor hen zal de oefenmeester Donny van de Beek en Justin Kluivert inpassen in Frankrijk. Al maakte ook Frenkie de Jong een uitstekende indruk in de voorbereiding. Hij zal op korte termijn ook een serieuze kans gaan krijgen in de basisopstelling. En hoe tevreden is Keizer over Carel Eiting, één van zijn uitblinkers bij Jong?

DIJKS

Achterin zal er niets veranderen. Door het vertrek van Kenny Tete en Jaïro Riedewald zijn de opties weliswaar erg beperkt, maar de kern van de verdediging staat nog wél overeind. Nieuwbakken captain Joël Veltman op rechts. Davinson Sánchez en Matthijs de Ligt vormen het hart van het centrum, terwijl Nick Viergever de linkerkant moet bestrijden. Voor die kant lijkt overigens ook Mitchell Dijks weer in de running te zijn. De verdediger mocht vertrekken, maar is na een goed gesprek met Keizer weer definitief bij de groep gevoegd. Keepers André Onana en Benjamin van Leer zullen beiden fit genoeg zijn om te spelen en respectievelijk bankzitter te zijn.



Onana miste en deel van de voorbereiding, maar zal gewoon keepen tegen Nice.

Voorin is de keuze al een stuk groter. Over Kasper Dolberg wordt niet getwijfeld, terwijl ook de rol van diens stand-in Klaas-Jan Huntelaar duidelijk is. Voor Mateo Cassierra betekent het dat hij mag uitkijken naar een verhuurbeurt. Amin Younes zal vanaf de linkerkant starten, terwijl Kluivert de rechterflank mag bestrijken. Met Vaclav Cerny en David Neres zit er ook genoeg talent achter, al is Ajax nog bezig met het versterken van de voorhoede. Richarlison staat hoog op het verlangslijstje. Tegen Nice zal hij er overigens sowieso nog niet bij zijn.

COËFFICIËNTENPUNTEN

Zonder grote aankopen en een prettige voorbereiding, maar met de goede prestaties van vorig jaar in het achterhoofd moet Ajax in Frankrijk op jacht naar een goed resultaat. Inzet? Miljoenen euro's en cruciale coëfficiëntenpunten voor het Nederlands voetbal.

Ajax moet dan wel afrekenen met de ploeg waarin Mario Balotelli en Dante de grote blikvangers zijn. Maar onderschat de andere spelers uit de formatie van succescoach Lucien Favre niet. Ze waren één van de verrassingen uit de Ligue 1 afgelopen seizoen. Ver boven Olympique Lyonnais, Olympique Marseille en ook Girondins Bordeaux. De missie wordt voor Keizer dus niet makkelijk, maar als hij kan vertrouwen op de basis van vorig seizoen, moeten ze een heel eind kunnen komen.