Vejinovic: "Blij dat het nu gebeurt en niet in de competitie"

Als een kind zo blij zal AZ-trainer John van den Brom zijn geweest, toen het laatste puzzelstukje in zijn basiself naar de naam Marko Vejinovic bleek te luisteren. Hij beschikt met de gepokt en gemazelde middenvelder over de motor die in zijn ploeg ontbrak.

“ De coaching kan sowieso beter, daar kan ik zelf een grote rol in spelen.”

Als een volleerd dansleraar maakte Vejinovic de afgelopen jaren één pas achteruit, twee passen vooruit en één pas op de plaats. Hij ging van AZ naar Heracles Almelo, naar Vitesse en door naar Feyenoord, om vervolgens terug te keren op de plek waar het allemaal begon.

AZ is de club waar Vejinovic op huurbasis mag laten zien dat hij voor iedere Eredivisionist van waarde kan zijn. In Rotterdam werd zijn stempel op het eerste elftal met de dag troebeler door de stevige concurrentie. Het bleek een te grote pas vooruit voor hem.

Bij AZ maakte hij zaterdag zijn comeback als voetballer op Alkmaarse bodem. Na de verloren oefenwedstrijd tegen Panathinaikos van donderdag volgde een 4-3 zege op Jong AZ. Een uitslag waar Vejinovic na afloop niet mee kon leven, maar hem wel het inzicht gaf dat er nog een hoop moet gebeuren.

"Het resultaat is heel slecht", zegt Vejinovic tegen ELF Voetbal. "Ik denk dat de coaching sowieso beter kan. Daar kan ik zelf een grote rol in spelen. Gelukkig is het nog de voorbereiding. Ik ben blij dat zulke leermomenten nu gebeuren en niet in de competitie."

Spelverdeler

Binnen een paar minuten gaf Vejinovic tegen Jong AZ een signaal af dat hij het tot voor kort ontbrekende puzzelstukje is. Hij stelde zich op als de spelverdeler zoals we die kennen van zijn periode bij Vitesse. Eenmaal gewend aan zijn nieuwe omgeving moet hij zijn medespelers steeds beter kunnen maken.

"Ik ben blij dat mensen dat zo zien. Zo ziet de trainer het ook. Ik moet nog op conditie komen, ben blij dat ik dat hier bij AZ kan doen. Wij moeten iedere wedstrijd voor de winst gaan en hoog eindigen, dus daar hoop ik een bijdrage aan te leveren", stelt de speler.

"Ik bekijk het positief. Ik zie dit niet als een stap vooruit of achteruit, hoor. Als je bij Feyenoord niet speelt en dat bij een andere club wel kan doen, zet je wat mij betreft in ieder geval geen stap terug. Ik bekijk het positief. Het wordt tijd dat ik mezelf bij AZ kan laten zien."