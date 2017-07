Deze buitenlandse talenten schitteren dit seizoen op de Nederlandse velden

Buitenlandse talenten die in de Eredivisie alvast de kans krijgen om te laten zien wat ze waard zijn. Soms pakt het goed uit, zoals bij Lewis Baker en Enes Ünal. Soms loopt het uit op een mislukking, zoals bij Oleksandr Zinchenko en Hachim Mastour. Welke talenten zien we dit seizoen op de Nederlandse velden verschijnen en wat kunnen we van ze verwachten?

Mason Mount (Vitesse)

Een nieuwe lading aan Chelsea-talenten arriveerde deze zomer in Arnhem. De jongste en meest interessante van het stel is aanvallende middenvelder Mason Mount. De achttienjarige Engelsman maakte deel uit van de selectie die afgelopen zomer het EK Onder 19 wist te winnen. Hij speelde hier elke wedstrijd en was met één goal en vier assists in vijf wedstrijden een belangrijke kracht in het elftal. Hij werd nog niet betrokken bij het eerste elftal van Chelsea, maar als hij zich weet te bewijzen bij Vitesse kan dat nooit lang meer duren.

Ritsu Doan (FC Groningen)

Niet de Premier League, de Bundesliga of La Liga, maar de Japanse J1 League is waar FC Groningen haar toptalent vandaan toverde. Misschien schept het feit dat hij van Gamba Osaka gehuurd wordt niet de hoogste verwachtingen, Ritsu Doan zelf doet dat wel. Zo gaf hij aan het AD aan dat hij verwacht dat FC Groningen in de Champions League zou kunnen spelen en dat hij zijn best gaat doen om dat het eerste jaar al te realiseren. Zelfvertrouwen is het probleem dus niet bij de spits die eerder al in de belangstelling stond van PSV en Ajax.

Alexandar Laukart (FC Twente)

FC Twente haalde met Alexander Laukart een talentvolle linkspoot binnen. De aanvallende middenvelder speelde in de jeugd bij St. Pauli, VfL Wolfsburg en nog eens St. Pauli, om op vijftienjarige leeftijd weggekaapt te worden door Borussia Dortmund. Tot nu toe speelde hij in de UEFA Youth League en maakte hij deel uit van de selectie van Borussia Dortmund O19, die kampioen werd. FC Twente geeft Laukart de kans om voor het eerst in een eerste elftal te laten zien wat hij in huis heeft.

Thierry Ambrose (NAC Breda)

Evenals Vitesse heeft ook NAC dankbaar gebruik gemaakt van de samenwerking met een Engelse topclub. Liefst zes spelers maakten de oversteek van Manchester naar Breda. Veelbelovend is de Fransman Thierry Ambrose. Sinds de toen al jeugdinternational op zestienjarige leeftijd AJ Auxerre verruilde voor Manchester City, speelde hij zijn wedstrijden in de Engelse beloftencompetitie, de UEFA Youth League en de Franse jeugdelftallen. Nu moet de twintigjarige centrumspits in Breda de naar FC Utrecht vertrokken Cyriel Dessers doen vergeten.