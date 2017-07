Waarom Ajax het thuis gewoon afmaakt tegen Nice

Hoewel OGC Nice bij de bookmakers licht favoriet was, sleepte Ajax op bezoek bij de nummer drie van Frankrijk een verdiend 1-1 gelijkspel uit de brand. Dat betekent dat de ploeg van Marcel Keizer volgende week in de return in eigen huis in het voordeel begint. Hier volgen vijf redenen waarom Ajax deze voorsprong niet meer weggeeft.

De geschiedenis

Ajax ontving in de clubgeschiedenis twaalf keer eerder een Franse tegenstander. Daarvan werd negen keer gewonnen en een keer doelpuntloos gelijkgespeeld, waarmee er dus tien uitslagen zijn die volgende week volstaan. Het werd een keer 1-1, hetgeen verlenging zou betekenen, terwijl alleen AJ Auxerre in 1996 eens wist te winnen in Amsterdam. Twintig jaar verder en Auxerre houdt het hoofd met moeite boven water in Ligue 2, dus Nice zal wel oppassen..

De concentratie is al getest

De Franse treffer had voorkomen kunnen worden als Ajax bij de les was geweest, terwijl doelman André Onana ook nog een slippertje beging dat niet fataal bleek. Kortom, foutjes in de concentratie kwamen in Zuid-Frankrijk al voldoende voor. Het zou onlogisch zijn als dit volgende week weer opspeelt. Dan zou Nice zelf kansen moeten creëren en daar bleek de ploeg maar mondjesmaat toe in staat.

Het Amsterdamse vizier moet nog scherper worden afgesteld

Waar Ajax onder Peter Bosz aanvankelijk nog wankelde, kan Keizer niet ontevreden zijn over zijn debuutwedstrijd. Het enige dat eraan ontbrak was een beetje scherpte in de afronding: Ajax had een gelukje nodig in de vorm van een flaterende doelman om gelijk te kopen en verzuimde vervolgens een paar grote kansen te benutten. In een selectie met zoveel aanvallende klasse als die van Ajax moet dat volgende week helemaal goedkomen.

Het thuisvoordeel telt hier echt

Er zijn ploegen voor wie thuis of uit weinig uitmaakt - Juventus is een goed voorbeeld. Ajax daarentegen is in eigen huis zeker Europees een heel stuk sterker. Van de laatste achttien Europese thuiswedstrijden verloor het er slechts een, terwijl het er uit in de afgelopen vijf jaar hooguit een handjevol won. Wie tegen Ajax het verschil wil maken, moet echt buiten de ArenA de boter al braden. Dat liet Nice na.

Individuele klasse

Er is wel een hoop hype rondom Mario Balotelli, maar de ploeg van Nice verloor afgelopen zomer een paar echte sterkhouders, die in tegenstelling tot de Italiaan wél constant presteren. Ajax, dat gewoon met toppers als David Neres en Klaas-Jan Huntelaar op de bank begon, moet in staat worden geacht om de stugge doch niet kwalitatief hoogwaardige Fransen van zich af te schudden.

Europese ervaring

Ajax is Europees gepokt en gemazeld. Het weggeven van gunstige posities, het onverwacht doorstoten naar finales, het spelen in de grootste stadions van Europa: Ajax is het gewend. Nice niet. Die ploeg komt in Europa echt pas net kijken: de laatste keer dat ze bijvoorbeeld Europees overwinterden was in 1960. Destijds was de opa van Justin Kluivert zo oud als Justin zelf nu is, om aan te geven hoe enorm lang dat geleden is. De ploeg van Lucien Favre mist cruciale ervaring, zeker op het hoogste Europese podium.