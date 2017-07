De weerzinwekkende transferperiode van Manchester City

Het is geen geheim dat Manchester City de hand niet op de knip hoeft te houden in de zoektocht naar versterkingen. Deze zomer zijn The Citizens actiever dan ooit tevoren op de wereldwijde transfermarkt. Het levert een transferperiode op met tientallen wisselingen en bizarre bedragen.

Sinds de overname in 2007 door de Thaise investeerder Thaksin Shinawatra passeerden verschillende miljoenenaankopen de revue. 'Het nieuwe City' was in het begin echter vooral zoekende met miskopen als Elano, Jo en Bojinov. Inmiddels is Manchester City een topclub van de bovenste plank die ieder jaar meedoet om binnenlandse en Europese prijzen. Met de komst van de volgende grootverdieners voert City de druk voor het winnen van eremetaal op tot ongekende hoogte.



Backs

Waar de meeste ploegen nog geen tien miljoen euro kunnen neerleggen voor een potentiële sterspeler, pakt Manchester City het beduidend anders aan. The Citizens leggen moeiteloos bijna honderd miljoen euro neer voor twee spelers die uitkomen op precies dezelfde positie. Danilo en Kyle Walker, twee rechtsbacks, komen voor gezamenlijk ruim tachtig miljoen euro over over van Real Madrid en Tottenham Hotspur.





Danilo werd bij Real Madrid bestempeld als grote miskoop



Pep Guardiola deed er nog een schepje bovenop met het aantrekken van Benjamin Mendy als nieuwe linksachter. City maakt iets minder dan zestig miljoen euro over naar AS Monaco voor de 23-jarige verdediger. Met de komst van Mendy, Walker, Danilo en eerder doelman Ederson heeft de verdediging van Manchester City een compleet nieuw gezicht gekregen. Tot dusver gooide de club uit Manchester meer dan tweehonderd miljoen euro over de balk.

Vorige club Bedrag Benjamin Mendy AS Monaco €57.500.000 Kyle Walker Tottenham Hotspur €51.000.000 Bernardo Silva AS Monaco €50.000.000 Ederson Benfica €40.000.000 Danilo Real Madrid €30.000.000 Douglas Luiz Vasco da Gama €12.000.000 €240.500.000



Afscheid

Hoewel het binnengekomen totaalbedrag nog niet in de buurt komt van de uitgegeven miljoenen vertrekken ook een aantal spelers deze zomer bij Manchester City. Enes Ünal maakte als huurling bij FC Twente indruk in de Eredivisie en verdiende daarmee een mooie transfer naar het Spaanse Villarreal. Nolito, van wie vorig jaar veel verwacht werd, keert al na één seizoen terug richting Spanje.





Nolito maakte zijn prijskaartje van achttien miljoen euro niet waar



De huidige transferperiode betekent ook het einde van verschillende spelers die al langere tijd bij Manchester City actief waren. Aleksandar Kolarov vertrekt na zeven jaar in Manchester naar AS Roma en Joe Hart wordt opnieuw uitgeleend, dit maal aan West Ham United. Pablo Zabaleta speelde ruim driehonderd wedstrijden voor The Citizens en is het komende seizoen ploeggenoot van Joe Hart bij The Hammers. Bacary Sagna en Jesus Navas kregen geen contractverlenging en kunnen met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club.