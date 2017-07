'AS Roma betaalt ruim 35 miljoen euro voor Mahrez'

Monchi, de huidige directeur van AS Roma, heeft volgens Sky Italia het bestuur om meer geld gevraagd om zo Riyad Mahrez te verleiden tot een transfer naar I Giallorossi. Leicester City vraagt zo'n veertig miljoen euro voor de frivole rechtsbuiten, maar AS Roma weigerde tot dusver het benodigde bedrag op te hoesten. Door het recente verzoek van Monchi lijken de Italianen uiteindelijk toch de vraagprijs te kunnen betalen.



Mahrez was tijdens het seizoen 2015/16 een van 'de grote drie' tijdens het sprookjesseizoen van Leicester City. Samen met N'Golo Kanté en Jamie Vardy verbaasde de Algerijn vriend en vijand door met The Foxes de Premier League te winnen.