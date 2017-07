Europa League: PSV graaft eigen graf, fans Lech Poznan stelen show

PSV is er niet in geslaagd om de eerste wedstrijd op Europees niveau tot een goed einde te brengen. De ploeg van Phillip Cocu blameert zich in eigen huis en verliest met 0-1 van NK Osijek. Tegelijkertijd waren het de fans van Lech Poznan die in de Galgenwaard de show stalen.

Wat voor PSV een mooie voorbereiding op het nieuwe seizoen moest worden eindigde voor de Eindhovenaren in mineur. De ploeg van Phillip Cocu kon in eigen huis allerminst overtuigen en moet in de return nog vol aan de bak om door te stromen in de Europa League. Na iets minder dan een uur spelen strooide Joshua Brenet extra zout in de wonden van zijn eigen ploeg door een penalty te veroorzaken. Borna Barisic bleef zijn zenuwen de baas benutte de strafschop namens de Kroaten. Het bleek direct het slotakkoord van een matige wedstrijd.





Borna Barisic Penalty GOAL HD - PSV Eindhoven 0... door euro2016videos



De overwinning van de ploeg uit Kroatië kan gerust bestempeld worden als een stunt. Osijek heeft een budget ter beschikking van zo'n drie miljoen euro. Ter illustratie: PSV betaalde vijf miljoen euro voor Derrick Luckassen en acht miljoen euro voor Hirving Lozano. Beide spelers begonnen vandaag op de reservebank.



Aanvoerdersband

De reeds ingezette vormcrisis van Luuk de Jong kent sinds vandaag een nieuw hoofdstuk. De boomlange spits scoorde afgelopen seizoen slechts acht keer in de Eredivisie en maakt kennis met een nieuwe tegenslag. De 26-jarige aanvaller is zijn aanvoerdersband kwijtgeraakt aan Marco van Ginkel, wie deze zomer opnieuw op huurbasis overkomt van Chelsea. De jonge middenvelder speelde inmiddels ruim dertig wedstrijden voor de Eindhovenaren en scoorde vijftien keer. Nu moet Van Ginkel, met aanvoerdersband om de arm, PSV naar een nieuwe landstitel leiden.





Marco van Ginkel, de nieuwe aanvoerder van PSV



Davy Pröpper, vorig seizoen vrijwel iedere wedstrijd in de basis, is zijn plaats bij de eerste elf kwijt. Vorig seizoen bood Zenit Sint-Petersburg nog zo'n vijftien miljoen euro voor de middenvelder, maar sindsdien heeft hij niet kunnen brengen wat hij voor de winterstop wekelijks liet zien. Phillip Cocu geeft nu de voorkeur aan een middenveld met Marco van Ginkel, Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix. PSV zal zich nog meerdere malen achter de oren krabben dat de club het bod van Zenit destijds niet geaccepteerd heeft.



Poolse passie

PSV is niet de enige Nederlandse club die vanavond in actie kwam in de Europa League. FC Utrecht nam het in Stadion Galgenwaard op tegen Lech Poznan. Op het veld gebeurde er, net als de voorgaande Europese optredens van de Domstedelingen, weinig noemenswaardigs. De fans van Lech Poznan hadden geen boodschap aan het slechte spel en stalen als supportersgroep zelf de show. Het leverde plaatjes op waarvan iedere voetbalromanticus kan genieten.