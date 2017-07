Dumfries vs. Marzo: omschakeling in Friesland

Een vergelijking met statistieken van vorig seizoen is natuurlijk niet helemaal terecht, daar Dumfries vorig seizoen bij een lager geklasseerd team speelde als Marzo. Hij kreeg bij Sparta Rotterdam meer tegengoals om zijn oren dan zijn voorganger bij SC Heerenveen en zag zijn teamgenoten tevens minder doelpunten maken. En als je minder vaak op de helft van de tegenstander komt, geef je waarschijnlijk minder voorzetten en minder assists. Daar staat tegenover dat Dumfries zich verdedigend meer heeft kunnen onderscheiden dan Marzo.

Waarom doet de redactie een vergelijking dan toch? Omdat je door een statistische vergelijking een goed beeld van een speler krijgt. Marzo was bij SC Heerenveen een vrij onopvallende back. Noch faalde noch excelleerde hij in het shirt van de Friezen. Dumfries haalde bij Sparta Rotterdam als opstomende back veel vaker de samenvatting. Hij is veel explosiever in zijn spel en is daarmee een totaal ander type back. Een kijkje in hoeverre dat terug te zien is in de statistieken van afgelopen Eredivisieseizoen, is interessant.

Stefano Marzo Denzel Dumfries Leeftijd 26 21 Wedstrijden 33 31 Assists 5 1 Doelpunten 1 1 Gewonnen luchtduels per wedstrijd 0,7 2,4 Tackles per wedstrijd 2,4 2,5 Intercepties per wedstrijd 2 2 Ballen uitverdedigend per wedstrijd 2,8 3,7 Succesvolle passes in % van het totaal 82,6% 64,9% Aantal passes per wedstrijd 47,6 30,2 Voorzetten per wedstrijd 0,5 0,6 Van de bal af gezet per wedstrijd 0,4 1,9 Slechte balaannames per wedstrijd 0,7 1,1 Overtredingen geïncasseerd per wedstrijd 0,4 2 Overtredingen begaan per wedstrijd 1,2 2,1 Dribbels per wedstrijd 0,7 1,6

*Cijfers afkomstig van WhoScored.

De cijfers leren ons dat SC Heerenveen in Marzo een hele stabiele back laat gaan. Oké, er zit misschien weinig schwung aan de Belg, maar daar staat tegenover dat hij weinig fouten maakt, de bal in de ploeg houdt en bovendien hier en daar een assistje meepikt. Vijf assists geven als back van SC Heerenveen is helemaal geen slechte prestatie. Bovendien kan hij verdedigend vergelijkbare cijfers afleggen als Dumfries, terwijl hij in een aanvallender team speelde.