De miljoenentransfer van Neymar wordt steeds concreter

Zolang er nog niet afgetrapt is in de Eredivisie of de grote Europese competities biedt de zomerse transferperiode altijd voldoende vermaak. Geruchten met de betrouwbaarheid van het Nederlandse weer volgen elkaar in hoog tempo op. Zoals het bericht dat Neymar deze zomer naar Paris Saint Germain vertrekt. Lange tijd leek een vertrek van Neymar het zoveelste onwaarschijnlijke gerucht, maar de transfer van de Braziliaan neemt steeds concretere vormen aan.

Op 18 juli komt de Braziliaanse journalist Marcelo Bechler voor het eerst met het gerucht over de transfer van Neymar naar buiten. 'Neymar accepteert het voorstel van PSG. Franse club betaalt 222 miljoen euro', zo meldt Bechler via Twitter. Sindsdien verspreid het gerucht zich als een lopend vuurtje in de voetbalwereld.

Neymar aceita proposta do PSG. Clube francês pagará os 222 milhões de euros. Em instantes mais detalhes no @Esp_Interativo — Marcelo Bechler (@marcelobechler) July 18, 2017

In eerste instantie wordt er voornamelijk vol ongeloof gereageerd door de voetbalwereld. Het lijkt een gerucht zoals er in deze maanden zoveel zijn. Maar langzamerhand neemt de transfer van Neymar steeds concretere vormen aan. Zo weet de Catalaanse krant Sport waarom de Braziliaan uit Barcelona zou willen vertrekken.

Alle landgenoten en tevens vrienden van Neymar zijn inmiddels vertrokken uit Barcelona. Daarnaast zou de aanvaller het zat zijn om in de schaduw van Lionel Messi te staan. Alhoewel Neymar zich inmiddels heeft bewezen bij Barça, blijft Messi vanzelfsprekend dé superster van Barcelona. En net als Neymar heeft Messi bij Barcelona inmiddels een contract tot 2021. Dat zou betekenen dat de Braziliaan nog enige tijd in de schaduw van Messi zou moeten vertoeven.

Maar ook Josep Maria Bertomeu speelt een rol in de soap rondom Neymar. De preses van Barcelona was in eerste instantie stellig: de Braziliaan is onder geen beding te koop. Deze week zette Bertomeu de deur naar een transfer hoogstpersoonlijk op een kier. ''Spelers bepalen zelf of ze gaan of niet'', meldde hij in een interview met The New York Times.

Ook vanuit Parijs worden de geruchten gevoed. Zo zou PSG-trainer Unai Emery bij de clubleiding gevraagd hebben om een speler uit de top vijf van de wereld. Op die manier willen de Parijzenaren de Franse titel terugveroveren en hopen ze eindelijk succes te behalen in de Champions League. PSG heeft dankzij de financiële steun uit Qatar tevens de middelen om de transfer van Neymar te bekostigen.

En ook op social media bemoeien spelers zich met de geruchten rondom een transfer van Neymar. Zo liet Barcelona-verdediger Gerard Piqué op Twitter over Neymar weten dat 'hij blijft.'

Ook Neymar zelf zwengelde de geruchten nog maar eens aan via een bericht op social media. Op Instagram plaatste de Braziliaan een bericht waarop hij peinzend te zien was. Logischerwijs was dit voer voor zowel fans van PSG als Barcelona.

Een bericht gedeeld door Nj neymarjr (@neymarjr) op 20 Jul 2017 om 7:10 PDT

Vandaag werden de geruchten rondom de aanvaller opnieuw gevoed. Zo werd een promotie-evenement met Neymar door een Chinees bedrijf afgezegd. De reden? De Braziliaan zou volgens het bedrijf bezig zijn met een transfer, waardoor hij niet zou kunnen beloven bij het evenement aanwezig te zijn.

Wat begon als een gerucht met een laag waarheidsgehalte lijkt dus steeds waarschijnlijker te worden. De kans dat Neymar en PSG deze zomer het transferrecord van Paul Pogba verpulveren lijkt steeds concretere vormen aan te nemen. En mocht het uiteindelijk toch een broodje-aapverhaal blijken, dan hebben voetballiefhebbers zich in ieder geval kunnen vermaken met de geruchten.