AS Roma: met ex-Eredivisiespelers op weg naar de top

In prognoses van de Serie A voor komend seizoen wordt AC Milan vaak als belangrijkste outsider van Juventus genoemd. Gek kan men dat niet noemen, want de Milanezen hebben nu al bijna 190 miljoen euro op de transfermarkt uitgegeven. Veel zuidelijker probeert een andere club echter ook een aanval op de top te wagen. Kan AS Roma dit jaar meedoen om de titel?

Ramón Rodríguez Verdejo was in de jaren 90 jarenlang een gewaardeerde tweede doelman bij Sevilla. Vaak hoefde hij niet op te draven. Nee, ben je gek. Juan Carlos Unzué was simpelweg beter dan hem en dus schikte Rodríguez Verdejo, ook wel 'Monchi' genoemd, zich in zijn rol. Hij was een clubman en het belang van Sevilla ging bij hem boven zijn eigen belangen. Een ideale carrière was een carrière bij Sevilla, vond hij. Toen Unzué na de degradatie in 1997 vertrok, kreeg Monchi tegen het einde van zijn spelersloopbaan eindelijk loon naar werken. Hij mocht eerste doelman zijn en leidde zijn club twee jaar later terug naar de Primera Division. Gelijk legde hij zijn voetbalschoen aan de wilgen. Zijn missie was geslaagd.

Lijdzaam moest hij echter toezien hoe de status van Sevilla was gedaald. Waar de club in het merendeel van zijn loopbaan een goede middenmoter in de Primera Division was, waren de Andalusiërs aan het eind van zijn carrière een tweededivisionist. Toen de mede door hem bewerkstelligde promotie in het seizoen 1999/2000 teniet werd gedaan door een degradatie in het jaar daarop, was het genoeg geweest. Monchi kreeg een functie als technisch directeur en bleek een veel groter talent te hebben dan keepen. Ontsteeg hij als doelman nooit een rol op het tweede plan, maakte hij als spelersontwikkelaar, scout en samensteller van de selectie binnen no-time een subtopper van Sevilla. De mate waarin hij erin slaagde vertrokken toppers te vervangen door hele goede talenten, was zeer bewonderingswaardig.

Nieuwe stap

Na zeventien jaar vond Monchi het afgelopen zomer mooi geweest bij zijn club. Sevilla kende een topseizoen, maar moest het aan het eind van de rit doen met een vierde plaats achter Real Madrid, FC Barcelona en Atletico Madrid. De drie topploegen waren financieel veel draadkrachtiger en zelfs Monchi kon het verschil niet maken. Ja, in de Europa League domineerde de ploeg, maar die cup hadden de Andalusiërs nu zo vaak gewonnen dat het bijna saai werd. Monchi wilde een nieuwe uitdaging en leek voorbestemd voor een transfer naar een absolute topclub. Toch was het verrassend AS Roma dat de ontsnappingsclausule in het contract van de technisch directeur betaalde. Voor vijf miljoen euro hadden de Italianen zich verzekerd van een de meest befaamde td's van het huidige internationale voetbal.

Monchi's start bij AS Roma is veelbelovend. Hij spendeerde al meer dan 80 miljoen euro op de transfermarkt en lijkt van de club een mix te maken tussen ervaring en talent. Aan de ene kant haalt hij met Héctor Moreno, Aleksander Kolarov en Maxime Gonalons relatief goedkope krachten, die met een leeftijd tussen de 28 en 31 veel ervaring met zich mee brengen en tegelijkertijd nog jaren voor de club kunnen spelen. Aan de andere kant durft hij diep in de buidel te tasten voor jonge spelers. Rick Karsdorp, Cengiz Ünder en Lorenzo Pellegrini kostten allen boven de tien miljoen euro, maar behoren stuk voor stuk tot de grootste talenten van hun land.

In de marge van Juventus en AC Milan bouwt AS Roma gestaag aan een topteam. Als Monchi in Rome hetzelfde kan bereiken als in Sevilla, lijken de Romeinse heuvels hoog te kunnen gaan rijzen. In de International Champions Cup kan vanavond (zondag) het eerste speldenprikje naar de concurrentie uitgedeeld worden. Om 22:00 wordt in het Amerikaanse Foxborough namelijk een wel heel interessant oefenpotje gespeeld: AS Roma tegen uitgerekend Juventus.