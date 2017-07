Robinson: "Het voordeel van mijn Feyenoord-tijd is wel weg"

Vele transfers worden deze zomer voltooid, maar toch zijn er ook genoeg spelers die nog geen nieuwe club gevonden hebben. Hoe komen zij de zomer door en wat zit er voor hen in de pijpleiding? In deel III van 'Clubloos' het verhaal van Brandon Robinson (ex-FC Den Bosch). Over pech, Grimsby Town, Feyenoord en blessureleed.

“ Mijn stage heeft mijn ogen geopend: ik zou nu best graag naar het buitenland willen”

"Eigenlijk zou de optie in mijn eenjarige contract bij FC Den Bosch gewoon worden gelicht. Wiljan Vloet sprak in januari die wens uit en zelf was ik er ook blij mee. Een extra jaar Den Bosch. Prima. Ik was namelijk basisspeler. Alleen mijn zaakwaarnemer was op dat moment niet fit. Hij zei: 'Het contract tekenen doen we dan later wel'. Snel daarna raakte ik geblesseerd. Een scheurtje in mijn enkel. Eerst wist de fysiotherapeut maar niet wat het was. Na een tijdje hebben we toch maar een foto laten maken. Bleek dat er een scheur in mijn enkel zat. Na lang revalideren kwam ik terug bij Den Bosch. Maar ik bleef telkens last houden. Het duurde uiteindelijk heel lang voordat ik echt goed was hersteld."

"Daardoor kwam Den Bosch terug op hun keuze om mijn contact te verlengen. Omdat ik moeizaam terugkwam van mijn blessure dachten zij er opeens anders over... Geen verlening meer. Enorm zuur. Natuurlijk ook dom van mezelf. Op het moment dat je club je zoiets aanbiedt, moet je het doen. Voor hetzelfde geld scheur je morgen je knieband af en speel je twee jaar niet meer. Dan geven ze je helemáál geen nieuw contract. Daar heb ik wel van geleerd. Of mijn zaakwaarnemer nou ziek is of niet, gewoon dat contract ondertekenen. Dat neem ik zeker mee voor de toekomst. Helaas is het nu te laat."

GOAAAAL! Great corner from Davies which is flicked on from Cardwell and falls to Robinson, who smashes the ball home. #GTFC #UTM — Grimsby Town FC (@officialgtfc) 15 juli 2017

GRIMSBY TOWN

"Door mijn vertrek train ik inmiddels dan ook voor mezelf. Met mijn zaakwaarnemer bij VV Nieuwerkerk. Samen met andere voetballers. Fysiek, conditioneel en voetbaltechnisch wordt er hard gewerkt. Afwerken, sprinten, allerlei krachtoefeningen. Vijf keer per week worden we goed belast, zodat we fit genoeg zijn om meteen ergens te kunnen beginnen. Laatst ben ik bijvoorbeeld op stage geweest bij Grimsby Town. Zij spelen in de League Two. Ben ik een week op proef geweest. Prachtig om te zien hoe het voetbal daar leeft. Het is een klein stadje, maar een stadion van tienduizend man en dat zit gewoon vol. Dat is, met alle respect natuurlijk, wel anders dan de Jupiler League, waar je soms maar voor achthonderd man speelt."

"Vroeger had ik altijd zoiets; ik hoef niet per se naar het buitenland. Liever niet zelfs. Laat mij maar lekker in Rotterdam blijven. Maar na mijn stageperiode denk ik daar anders over. Grimsby heeft me ook een contract aangeboden. Ik ging zelfs meer verdienen dan bij FC Den Bosch, maar me in het buitenland settelen brengt ook weer kosten met zich mee. Daarom kon het uiteindelijk niet uit. Jammer, want ik had het er meteen enorm naar mijn zin. In de twee oefenwedstrijden die ik speelde, scoorde ik ook meteen. Onder andere tegen Barnsley uit de Championship. Helaas konden we er financieel uiteindelijk niet met elkaar uitkomen. Maar de stage heeft wel mijn ogen geopend: ik zou nu best graag naar het buitenland willen."



Door blessureleed verliep de periode in Den Bosch uiteindelijk niet zoals Robinson had gehoopt.

FEYENOORD

"Maar voorlopig heb ik nog geen club en dus ook geen inkomsten. Dat is best even spannend, maar dat is voor iedereen zonder inkomsten zo. Ik werk hard om in elk geval helemaal fit te blijven. Zodra ik een kans krijg, sta ik er. Proefperiodes spelen vind ik overigens niet spannend. Het geeft me een kick om te laten zien wat ik kan op het veld. Het is nog even de vraag waar ik terechtkom. Ik heb ooit bij Feyenoord gespeeld, dat was in mijn begintijd nog weleens een voordeel. Je kent mensen, spreekt mensen. En men weet toch dat je van Feyenoord komt. Maar inmiddels is dat 'voordeel' wel weg, hoor. Het is niet zo dat je overal binnenkomt omdat je ooit bij Feyenoord hebt gespeeld."

"Het maakt niet zo veel uit of ik in het binnen- of buitenland ga spelen. Door mijn stage sta ik in principe voor elk avontuur open. Het liefst kom ik wel terecht bij een club waar ik ook uitzicht op een basisplaats heb. Al heb je natuurlijk nergens garanties. Maar als het gesprek met de technische staf, clubleiding en spelers gewoon positief is en het geeft me een goed gevoel, dan zou ik er graag heen gaan. Geld is niet een doorslaggevende factor. Een mooi voetbalavontuur aangaan. Daar ben ik op dit moment aan toe. Én fit genoeg voor."