'Robin van Persie is binnen enkele uren Feyenoorder'

Dat meldt The Sun althans. Volgens het medium 'wordt de terugkeer na dertien jaar binnen enkele uren afgerond'. Over een mogelijke transfersom wordt nog niet gesproken.

De terugkeer van RVP naar Rotterdam hangt al geruime tijd in de lucht. Hoewel in het begin Fenerbahce niet leek mee te werken aan een transfer, werd de afgelopen weken duidelijk dat de recordinternational van Nederland vermoedelijk wél zou terugkeren bij Feyenoord. Dat moment is nu dus daadwerkelijk nabij.