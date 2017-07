ELF Voetbal Quiz: raad de transfers van 2007

Op donderdag 3 augustus ligt onze Nationale Voetbal Gids weer in de schappen. De afgelopen weken is op de redactie hard gewerkt om hem samen te stellen, zodat alle wijzigingen(of tenminste die tot het ter perse gaan) er juist in zijn verwerkt. Zo zie je dus in een oogopslag wie de nieuwe namen zijn bij welke clubs. Maar hebben jullie wel opgelet? Hier een reeks foto's nieuwelingen in de gids van 2007: raden jullie de gezichten nog? Voor elke club een. Succes!