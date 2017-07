Heeft Tottenham stiekem de beste transferperiode?

Het spreekwoord 'spreken is zilver, zwijgen is goud' wordt in het voetbal geweld aangedaan. De transfermarkt is verworden tot een pervers festival waar obsceen rijke oliebezitters elkaar iedere zomer weer overbieden om de gewillige huursoldaten te strikken. Supporters eisen, zeker in Engeland, gewoon dat hun club de financiële spierballen toont, ongeacht of dat nodig is of niet.

De Britse media kunnen hun lol weer op. Alvaro Morata, Benjamin Mendy, Victor Lindelof, Alexandre Lacazette en Mohammed Salah kwamen op het eiland aan, talloze spelers wisselden van club en er is nog een hoop vuurwerk te verwachten. Er is een club die in al dat geweld niet meegaat: Tottenham Hotspur. Veel mensen menen dat die club nu een slechte periode heeft. Een krant waardeerde hun transferpolitiek als slechtste. Antonio Conte van Chelsea deelde al een sneer uit. Maar doen ze het zo slecht?

De enige noemenswaardige transfer bij de Spurs is die van Kyle Walker, die voor ruim vijftig miljoen euro naar Manchester City trok. Met Kieran Trippier heeft de club al een buitengewoon capabele opvolger in huis, eentje die het niveau van Walker kan evenaren en wellicht zelfs overtreffen. Voor de rest heeft de ploeg van Mauricio Pochettino de kern intact weten te houden van een ploeg die almaar beter wordt. Na een moeilijk openingsseizoen begint Vincent Janssen bijvoorbeeld op te bloeien, dus waarom zou de club een stand-in kopen voor Harry Kane, de onomstreden spits?

Hetzelfde geldt op wel meer posities. In het doel heeft de ploeg met Hugo Lloris een gedegen sluitpost en Michel Vorm neemt er genoegen mee om achter hem als tweede keeper te dienen, een luxe die veel ploegen zich zouden wensen. Tevens is de oud-keeper van FC Utrecht de enige speler in de selectie die ouder is dan dertig, dus deze zomer is in de ploeg vol jonge talenten geen noodzaak tot verjonging.

Het pallet aanvallende talenten is sowieso ruim en veelzijdig: naast Kane en Janssen heeft de ploeg ook Dele Alli, Christian Eriksen, Heung-Min Son, Erik Lamela en Moussa Dembelé(en Josh Onomah, uit de eigen jeugd, komt eraan). De ploeg vormde vorig seizoen zeker tegen het einde een mooie eenheid die voorin dodelijk was en achterin solide, het is dus zeker te begrijpen dat Pochettino nog niet ingrijpt.

Is er dan helemaal niets nodig? Uiteindelijk wel. De club zou er goed aan doen om in ieder geval een rechtsachter te halen voor het geval Trippier iets overkomt. En vooruit, naast Alli en Kane, die functioneren op een manier die doet denken aan de tandem Steven Gerrard - Fernando Torres die een jaar of tien geleden heel Europa deed huiveren, zou de ploeg achterin of centraal op het middenveld nog wel iemand kunnen gebruiken die de ploeg echt kwalitatief naar een hoger plan brengt.

Maar als dat allemaal niet gebeurt kan Pochettino, die zich ook al geen zorgen hoeft maken over obscure bekertoernooien of Europese kwalificatiewedstrijden in de zomer, over precies twee weken in Newcastle aan het seizoen beginnen met tien dezelfde namen en met op rechtsback een speler die er al was en qua speelstijl ongeveer identiek is aan de vertrokken Walker. In een land waar de gekkigheid over elkaar hen tuimelt, is consistentie misschien wel een heel gedegen alternatief voor ieder jaar een half nieuw team.