Hoe de carrière van Douglas langzaam in het slop raakte

In 2012 behoorde Douglas nog tot de selectie van het Nederlands elftal. Sindsdien vertoont de carrière van de geboren Braziliaan de nodige gelijkenissen met een skiër: het ging snel bergafwaarts. Anno 2016 mag de oud-verdediger van FC Twente na één seizoen alweer vertrekken bij Sporting Portugal. Hoe de loopbaan van een Braziliaanse Nederlander langzaam maar zeker in het slop raakte.

Club: Dinamo Moskou

Van: juli 2013 tot augustus 2015

Aantal wedstrijden: 56

Na zes seizoenen en 243 wedstrijden komt er een einde aan het dienstverband van Douglas bij FC Twente. Zijn tijd bij de Tukkers mag gerust als succesvol worden omschreven. Douglas neemt in Enschede afscheid met een landstitel, twee KNVB Bekers en twee Supercups op zak.

In zijn eerste seizoen in Moskou kan Douglas rekenen op een basisplaats. Toch komt er na twee seizoenen al een einde aan de Russische periode van Douglas. Doordat Russische clubs vanaf het seizoen 2015/16 maar een beperkt aantal buitenlanders onder contract mogen hebben valt Douglas buiten de boot. Na twee seizoenen en 56 wedstrijden moet Douglas noodgedwongen vertrekken uit Moskou.





Club: Trabzonspor

Van: september 2015 tot augustus 2016

Aantal wedstrijden: 19

Turkije is de nieuwe bestemming van Douglas. En ook daar begint hij in eerste instantie voortvarend. Desondanks komt er na acht competitiewedstrijden als vaste kracht een einde aan de basisplaats van Douglas. De verdediger wordt vervolgens geplaagd door schorsingen en blessures en weet mede daardoor geen basisplaats meer te veroveren. In Turkije blijft de teller dan ook staan op slechts zestien competitie-en drie bekerwedstrijden. Na één seizoen komt er daardoor ook al een einde aan de weinig succesvolle periode van Douglas bij Trabzonspor.

Club: Sporting Portugal

Van: september 2016 tot heden

Aantal wedstrijden: 7

Met een brede glimlach op zijn gezicht wordt Douglas in de zomer van 2016 gepresenteerd bij Sporting Portugal. Maar het lachen zal Douglas ook in Lissabon snel vergaan. De Braziliaanse Nederlander zit vrijwel nooit bij de wedstrijdselectie en als dat al eens het geval is dan blijft hij negentig minuten op de bank. Op twee competitiewedstrijden na. Tel daarbij de vijf bekerwedstrijden op en Douglas komt voor Sporting Portugal tot het schamele aantal van zeven wedstrijden.

Geen wonder dat Douglas na één seizoen alweer mag vertrekken bij Sporting Portugal. De verdediger wordt door een zekere Paulo Roberto inmiddels te koop aangeboden op LinkedIn. Hoeveel Douglas moet opleveren wordt niet vermeld maar wellicht dat een Nederlandse club nog wel een centrale verdediger kan gebruiken.