Hoe Twitter de mogelijke komst van Berghuis ontvangt

Steven Berghuis lijkt zich op te maken voor een transfer naar Feyenoord. Een transfer is dichtbij, maar is ook voorbestemd om veel stof op te doen waaien. Dat is al het geval nu is aangekondigd dat de club met Watford akkoord is over een overgang.

Op Twitter zijn de meningen over de vermoedelijke komst van Berghuis verdeeld. De meeste Feyenoord-fans drongen aan op de komst van de buitenspeler, maar dat er zo'n 6,5 miljoen euro gemoeid zou gaan met zijn komst deed stof opwaaien.

Berghuis is een goede voetballer en een topkerel maar Watford verkoopt vandaag een miskoop voor 1,5 miljoen winst. Onbegrijpelijk. — Maarten (@LappieM) 28 juli 2017

Watford nam Berghuis twee jaar geleden voor vijf miljoen euro over van AZ. De aanvaller had er een uitstekende voorbereiding bij de Alkmaarders op zitten en verdiende een transfer naar Engeland. Daar bakte hij er echter weinig van. Pas bij zijn terugkeer in Nederland, op huurbasis bij Feyenoord, bewees hij weer van waarde te kunnen zijn. Watford had ook voor komend seizoen geen plannen met Berghuis, dus leek een deal snel gepiept.

Man wat ben ik blij dat #berghuis weer terug is bij @Feyenoord selectie weer erg sterk kom maar op 020& 040 — Mark (@TweetyMV70) 28 juli 2017

Met de komst van Berghuis lijkt de selectie van Feyenoord vrijwel rond voor komend seizoen. Na Jean-Paul Boetiüs, Kevin Diks, Ridgeciano Haps, Jerry St Juste en Soufyan Amrabat kan hij de zesde directe aanwinst van de Rotterdammers worden.

Berghuis leaving is absolutely fine for me. It's about who's THE WINGER replacing him and Niang #watfordfc — MUI (@mui_10969) 28 juli 2017

Bij Watford is men maar wat blij dat Berghuis de club verlaat. Er staan al twee opvolgers voor hem klaar. De club had geen toekomstplannen met de miljoenenaankoop. Strik erom en weg ermee, zo leek de gedachte, al moest de club wel een paar ton zakken in de vraagprijs.

Mensen die niet blij zijn met Berghuis: u ben nie goed. Die man heeft een geweldig inzicht en kan uit het niets scoren. — Feijenoord (@Ranold_Koeman) 28 juli 2017

Er wordt in ieder geval reikhalzend uitgekeken naar de komst van Berghuis bij Feyenoord, ook al mocht het wat kosten. Vooral omdat de aanvaller vorig jaar al heeft laten zien dat hij een gevaarlijke flankspeler is. Het wachten is nog of Robin van Persie terug zal keren. Verder lijkt de selectie rond om de Champions League in te gaan.