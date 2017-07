'Utrecht-spits krijgt opvolging uit Friese hoek'

FC Utrecht is met spoed op zoek naar een vervanger voor de langdurig geblesseerde Simon Makienok. De club is daarbij vermoedelijk uitgekomen bij Henk Veerman.

Volgens het Algemeen Dagblad gaat FC Utrecht de markt op voor een opvolger van Makienok. Veerman staat bovenaan het lijstje. De 24-jarige aanvaller weet ook komend seizoen niet of hij de eerste keus is in Friesland.

Utrecht zal slim moeten onderhandelen voor de komst van Veerman. De spits heeft namelijk net zijn contract verlengd bij Heerenveen. In de pikorde moet hij echter Reza Goochannejhad voor zich dulden.