De krankzinnige tegenstand van het Nederlands elftal

Over exact een maand wacht voor het Nederlands elftal de cruciale wedstrijd in de WK-kwalificatiepoule tegen Frankrijk. De clubteams uit Frankrijk maken deze zomer miljardenwinsten, terwijl Paul Pogba op dit moment nog altijd de duurste speler allertijden is. Didier Deschamps heeft dan ook het nodige te kiezen en kan wel vier (!) opstellingen formeren die het Oranje bijzonder lastig kunnen maken.

1. Kwalitatief sterk, talentvol & de toekomst:

Lloris Sidibé Varane Laporte Digne Pogba Kante Dembelé Martial Griezmann Benzema

Paul Pogba, Karim Benzema, Antoine Griezmann. Spelers die allemaal stuk voor stuk tot de allerbesten in de wereld behoren. N'Golo Kanté die als een van de moteren van het kampioenselftal van Chelsea wordt beschouwd. De gehele achterhoede kan bovendien gewoonweg nog tien jaar mee, al geldt dat bijna voor heel het elftal. Want wat dacht je van de vleugelspitsen? Anthony Martial en Ousmane Dembélé zullen ook de toekomst van het Franse voetbal gaan domineren. Een jong, maar zeer talentvol en sterk elftal.



Deze spelers hoeven zich, in welk team dan ook, niet druk te maken over een basisplaats.

2. Krachtig, ervaren & dynamisch





Aréola Mangala Koscielny Sagna Kurzawa Matuidi Sissoko Schneiderlin Mbappe Payet Giroud

Met spelers als Eliaquim Mangala, Bacary Sagna, Blaise Matuidi en Olivier Giroud is de kern van het elftal krachtig en ervaren. Maar de aanwezigheid van jongens als Dimitri Payet, Layvin Kurzawa, Kylian Mbappé en de drie middenvelders achter het aanspeelpunt Giroud, maakt de opstelling ook dynamisch. Op fysieke kracht is dit elftal, net als de eerste keuze overigens, bijna niet te verslaan. Denk de creativiteit erbij en je hebt wederom een volwaardig elftal dat het Dick Advocaat en co. heel moeilijk kan gaan maken.



De ideale combinatie van talent en ervaring.

3. Transferwaardig, creatief & degelijkheid troef

Costill Mendy Zouma Lucas Hernández Jallet Rabiot Gonalons Fekir Lemar Lacazette Gameiro

Benjamin Mendy, Alexandre Lacazette, Maxime Gonalons, Christophe Jallet: dit is het elftal van de grote zomerse transfers. Met Adrien Rabiot en Gonalons wordt kracht en voetballend vermogen op het middenveld gecreëerd, voorin is dat met Lacazette en Gameiro niet anders. Lemar en Fekir zijn zeer talentvolle spelers aan de zijkanten van het veld, terwijl het centrale duo degelijkheid troef is. Dat geldt ook zeker voor Jallet, maar gelukkig mogen we van de Mendy, de duurste verdediger ter wereld, weer wat meer verwachten.





Dit drietal, en anderen uit het elftal, vond deze zomer een nieuwe werkgever.

4. Stabiliteit, power en snelheid



Ruffier Debuchy Rami Umtiti Tremoulinas Bakayoko N'zonzi Thauvin Tolisso Coman Gignac

Ook voor opstelling IV geldt dat het achterin meer dan stabiel is. Adil Rami staat te boek als zeer betrouwbaar, Samuel Umtiti redt het voorlopig bij FC Barcelona wél als verdediger. Dat is knap. Benoît Trémoulinas en Mathieu Debuchy kun je ook om een boodschap sturen. Voor de verdediging staat er een blok op het middenveld waar de meeste clubs alleen maar van kunnen dromen. Met Florian Thauvin, Corentin Tolisso en Kingsley Coman staat er achter targetman André-Pierre Gignac bovendien de nodige snelheid en creativiteit. Een elftal dat je niet zomaar opzij zet.



De defensieve power van dit elftal is ijzersterk.

5. De afwezigen

Een bondscoach moet natuurlijk kiezen en dan vallen er weleens spelers buiten de boot. Dat geldt voor het volgende lijstje:

- Anthony Modeste

- Samir Nasri

- Geoffrey Kondogbia

- Yohan Cabaye

- Mamadou Sakho

- Wissam Ben Yedder

- Theo Hernández

- Hatem Ben Arfa

en anderen. Als ze voor Nederland hadden gespeeld, was de kans op een oproep in elk geval een stuk groter...



Zij kunnen zich komend seizoen zomaar weer in de kijker van Deschamps spelen.