De meest verrassende ploegen van de Europa League

Hoewel de voorrondes van de Champions League nog in volle gang zijn en ploegen als Liverpool, Sevilla en Napoli nog kunnen 'afstromen' naar de Europa League, zijn er toch al zeker een paar verrassende ploegen die we komend seizoen niet in het miljardenbal, maar in de Europa League zien spelen. Welke ploegen hadden we toch stiekem wel in het kampioenenbal verwacht?

1. Arsenal

Wie moet Bayern München nu dan komend seizoen uitschakelen in de achtste finales van de Champions League? Gras is groen, water is nat en de laatste seizoen was steevast Arsenal het slachtoffer van de Duitsers. Ditmaal zal dat niet gebeuren, want The Gunners spelen voor het eerst sinds sinds 1997 (!) niet in het kampioenenbal. Dat wordt dus even wennen voor de mannen van Arsène Wenger. Zul je altijd zien dat Bayern derde wordt in de Champions League-poule en Arsenal in de achtste finale van de Europa League treft...



Voorlopig is de dubbele ontmoeting met Bayern het laatste kunsje van Arsenal in de Champions League...

2. Olympique Lyonnais

In acht van de laatste tien seizoenen begon Olympique Lyonnais in elk geval in de Champions League. In het seizoen 2009/2010 was OL nog de grote verrassing, door onder meer ten koste van Real Madrid de halve finale te halen. In die tijd pakten de Fransen zevenmaal op rij de titel in de Ligue 1 en was het niet weg te denken uit het miljardenbal. Hoewel Lyonnais afgelopen seizoen Europees veel indruk maakte, slaagde de formatie van Bruno Génésio er in de competitie niet in om de Champions League te halen.



In eigen huis won Lyonnais (1-0), terwijl de return gelijk eindigde (1-1).

3. AC Milan

OK: het is de eerste keer sinds 2013 dat AC Milan zich überhaupt weer eens heeft geplaatst voor een Europese competitie. Maar AC Milan in de Europa League voelt een beetje als volwassenen in de ballenbak. Het is overigens ook de eerste keer dat ze aan deze competitie deelnemen, dus is het niet gek dat we even moeten wennen. Al bestaat de kans dat we niet eens echt hoeven we te wennen: als we de nieuwe eigenaren mogen geloven, dan moeten ze in Milaan snel terug naar tijden zoals in 2003 en 2007: het winnen van de Champions League!





In 2005 ging het compleet mis na de rust, in 2003 en 2007 lukte het AC Milan wél om te winnen!

4. Galatasaray SK

Nee, de Turkse topclub is dan geen AC Milan of Arsenal, maar wel degelijk een club die je in de Champions League verwacht. En anders toch zeker in de knock-outronde van de Europa League. Maar zonder Wesley Sneijder kwam Galatasaray niet verder dan de tweede voorronde van de Europa League... Östersund was daarin duidelijk de sterkste (3-1, 1-1). Dus geen Champions League, zoals veel jaren hiervoor wel het geval was, en zelfs geen Europa League meer voor de Turkse recordkampioen.





Met deze sfeer hoort Galatasaray gewoon in de Champions League. Qua prestaties helaas niet.

5. Zenit Sint-Petersburg

Van de laatste vijf deelnames aan de Champions League overleefde de Russische topclub liefst driemaal de groepsfase. Dat Zenit Sint-Petersburg dus wel degelijk iets te zoeken heeft in het miljardenbal, behoeft geen betoog. In de Europa League kwam het in het seizoen 2014/15 een keer tot de kwartfinales, waarin Sevilla, de uiteindelijke winnaar, te sterk was. Met spelers als Branislav Ivanović of Yuri Zhirkov en coach Roberto Mancini heeft Zenit nog altijd het postuur van een Champions League-club. Maar dan wel uitkomend in de Europa League.



Doelpunten zoals deze moet Zenit in de Europa League zien te maken.