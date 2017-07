De haat-liefdeverhoudingen van Kostas Lamprou

Wat maar weinig mensen weten is dat de Grieke keeper uitgerekend door Ajax naar Nederland is gehaald. Het is 2004 als de Amsterdammers bij Panathinaikos FC een talentvolle sluipost vinden. Na een jaar in de befaamde jeugdopleiding krijgt Lamprou echter al de mededeling dat ze het niet in hem zien zitten. Via een aantal amateurclubs komt hij terecht bij de tweede topclub in Nederland: Feyenoord pikt hem alweer snel op.

Waar normaliter iedereen in Rotterdam-Zuid een Ajax-verleden voor de zekerheid maar enorm stilhoudt, doet de goalie dat niet. "Maar dat kun je totaal niet vergelijken, ik was toen nog zó jong. Mensen zeiden wel: 'Dat moet je niet zeggen'. Maar ik heb er nooit last van gehad. Inmiddels ben ik ook écht een Feyenoorder", vertelde hij jaren later. Met die laatste woorden zullen ze in Amsterdam momenteel niet zo blij zijn. Dat hij in mei vorig jaar hoopte Ajax met spectaculaire reddingen van de titel af te houden op de slotdag ten koste van Feyenoord, evenmin. Het maakt zijn overstap beladen.

FEYENOORD

Maar ook dat is Kostas Lamprou. Het ene moment kun je van hem houden en maakt hij een wereldredding, het volgende moment begaat hij een pijnlijke blunder en kun je hem wel schieten. Willem II-fans weten er alles van, al is in Tilburg na zijn sterke laatste seizoen de twijfel over zijn keeperskwaliteiten wel daadwerkelijk weggeëbd. Bij Feyenoord kon hij uiteindelijk nooit écht overtuigen, al gaf Ronald Koeman hem ooit het vertrouwen boven Mulder. "Maar een paar centimeters extra waren niet verkeerd geweest", besefte ook de oefenmeester over zijn keeper. Niet veel later kreeg Mulder weer de voorkeur. Zeven jaar zat hij tegen het eerste van Feyenoord aan. Hij debuteerde in 2012, deed het prima. Maar een basisplaats zat er simpelweg niet in.



Ondanks de blunder tegen NAC Breda, blijft Willem II behouden voor de Eredivisie.

Toch vertrekt hij naar Willem II als er met Warner Hahn en Ronald Graafland concurrenten zijn waardoor het perspectief voor hem in Rotterdam zo goed als verdwijnt. Hoewel je in Tilburg een filmpje vol flaters zou kunnen samenstellen - de pijnlijkste uitgerekend tegen zijn oude liefde Feyenoord, die hij op dat moment ongetwijfeld wel kon haten-, groeit Lamprou uit tot een zeer degelijke keeper voor Willem II. Niet voor niets wil de club hem dolgraag behouden. Hij krijgt een aanbieding waarbij hij voor Willem II-begrippen een grootverdiener kan worden. Een prima keeper en een fijn mens, zo vinden ze in Tilburg. De Griek weigert en na drie jaar eindigt het avontuur.

CRITICI

Wederom is er dus een haat-liefdeverhouding met Lamprou. De beleidsbepalers in Tilburg zijn tevreden, maar zelf wil hij weg. Omdat er nog weinig concreets is, keert de goalie om ritme op te doen bij de beloften van Willem II tijdelijk terug onder de Tilburgse lat. Aan belangstelling overigens geen gebrek: FC Utrecht, Excelsior, ADO Den Haag, allen zouden ze interesse hebben gehad in de keeper die volgens critici 'te klein' zou zijn. Maar omdat Lamprou gelooft in eigen kunnen, al is hij overigens óók de eerste die een eigen fout zou toegeven, tekent hij nog nergens een contract.

Zijn geduld wordt beloond. Door de blessuregolf bij de keepers van Ajax komen de Amsterdammers uit bij een oude bekende. Ditmaal hoeven ze niet te zoeken in Griekenland, maar gewoon in Tilburg. Daar waar Lamprou wacht op zijn ultieme kans. De reden waarom hij zijn contract bij Willem II niet wilde verlengen wordt werkelijkheid: hij gaat een stap omhoog maken.

Net als in de rest van zijn loopbaan loopt de keeper ook hier tegen haat- liefdeverhoudingen aan. Liefde van mensen die hem na een sterk seizoen graag zien komen als een prima derde keeper. En haat van mensen die hem niet graag zien komen vanwege zijn Feyenoord-verleden. Dat zijn Wikipediapagina werd aangepast met zijn naambetekenis (= niet welkom bij Ajax), zal hem een zorg zijn. Weerstand of haat heeft hij vaker meegemaakt. Maar overtuigd van zijn eigen kunnen maakt hij, met alles wat hij in zich heeft, van die haat vaak liefde. En ja, daar hoort (hoorde?) soms een flatertje bij. Maar ook veel reddeingen en positieve energie. Daar moeten de Ajacieden geen Grieks zijn.