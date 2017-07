Hoe Berghuis in Rotterdam belandde en Ajax dwars zat

Terug naar het begin van deze zomer. Nadat Feyenoord de eerste titel sinds 1999 veroverd maken zowel Berghuis als de Rotterdammers en geen geheim van graag met elkaar verder te gaan. Logisch. Berghuis heeft het naar zijn zin bij Feyenoord terwijl hij met zeven doelpunten en zes assists ook zijn aandeel heeft in het binnenhalen van de titel.

In de maand juni gonst het dan ook van de geruchten rondom Berghuis en een mogelijke terugkeer bij Feyenoord. Vrijwel meteen wordt ook duidelijk dat technisch directeur Martin van Geel geduld zou moeten hebben. Watford, de club waar Berghuis na zijn huurperiode bij Feyenoord terugkeert, heeft namelijk geen haast bij het verkopen van de Nederlander.

De Engelsen hebben namelijk teveel buitenlandse spelers onder contract staan waardoor het niet mogelijk is om iedereen in te schrijven voor het nieuwe seizoen van de Premier League. Vlak voor de start van de competitie zal Watford overbodige spelers pas willen lozen. Als Feyenoord zich dan meldt voor Berghuis lijkt het een grote kans te maken om de aanvaller opnieuw in te lijven, zo is de verwachting.

Berghuis maakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen daarnaast indruk bij Watford. De nieuwe trainer Marco Silva speelt in tegenstelling tot zijn voorganger Quique Sánchez Flores wél met buitenspelers, waardoor Berghuis kan excelleren. Mede dankzij een sterk optreden in de met 3-2 verloren oefenwedstrijd tegen Wimbledon zien veel supporters van Watford Berghuis graag in Londen blijven.

Desondanks weet Van Geel de terugkeer van Berghuis in Rotterdam definitief af te ronden. Dat lijkt alles te maken te hebben met de transfer van de Braziliaan Richarlison. Op de dag dat Berghuis terugkeert in Rotterdam maakt Fluminense bekend dat Richarlison naar Watford vertrekt.

Het is niet uit te sluiten dat Watford eerst de transfer van de Braziliaanse aanvaller af wilde ronden alvorens het bereid was om Berghuis te laten gaan. En dat is waar Feyenoord rivaal Ajax dwars zit. Ook de Amsterdammers waren in Richarlison geïnteresseerd maar zien de Braziliaan dus aan hun neus voorbijgaan. Met zijn transfer naar Feyenoord zorgt Berghuis er dus niet alleen voor de Giovanni van Bronckhorst zijn gewenste transfer binnen heeft, het gaf Watford ook de ruimte om Richarlison aan te trekken.