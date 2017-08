Anouar Kali: van banneling tot versterking in de Domstad

Als voormalig jeugdspeler van Ajax kwam Anouar Kali in 2004 bij FC Utrecht terecht. Het bleek het begin van een tumultueuze periode voor de Marokkaanse middenvelder. Zijn tijd bij Utrecht begon in het seizoen 2011/12 veelbelovend, toen hij liefst 22 wedstrijden in de Eredivisie speelde. De nog jonge Kali was één van de vijf doelpuntenmakers in de knotsgekke 6-4 overwinning op Ajax. Met de beslissende treffer veroverde hij direct de harten van de Utrechtse fans.







Incident

Incident

Niets leek de ontwikkeling van de talentvolle middenvelder in de weg te staan. Op 30 januari 2015 maakte de carrière van Anouar Kali echter een draai van honderdtachtig graden. Tijdens een training van FC Utrecht liepen de gemoederen tussen Kali en ploeggenoot Kristoffer Peterson hoog op. De in Utrecht geboren controleur sloeg Peterson uit frustratie een gebroken kaak.







De idiote actie maakte direct een einde aan de opmars van Anouar Kali bij Utrecht. Kali speelde nog één wedstrijd na het incident, waarna zijn ploeg hem op het vliegtuig zette richting Qatar. Al-Arabi nam hem uiteindelijk voor een half miljoen euro over, veel minder dan wat de Domstedelingen aanvankelijk voor hem wilden ontvangen.



Herboren in Tilburg

Herboren in Tilburg

Slechts één seizoen speelde Kali in Qatar, op huurbasis bij Al-Mesaimeer. Na een weinig succesvol seizoen in het Midden-Oosten gaf Willem II hem de kans om zich in Nederland weer in de kijker te spelen. De Tilburgers waren verstrikt in een strijd om degradatie en konden wel wat passie en strijd gebruiken voor de beslissende fase van de competitie.





Kali herpakte zich in Tilburg bij Willem II



Kali ontwikkelde zich bij de Tricolores razendsnel tot dragende speler en publiekslieveling. Vooral in de play-offs om promotie/degradatie was de inmiddels 26-jarige middenvelder van onschatbare waarde voor de Tilburgse club. Ook in het seizoen dat volgde speelde hij een grote rol in de directe handhaving van Willem II. Het leverde hem uiteindelijk een tweede terugkeer bij FC Utrecht op. Door het vertrek van Wout Brama waren de Domstedelingen op zoek naar iemand die volgens Erik ten Hag 'perfect in het profiel' past. Als controleur met een goede pass in de benen kwam Utrecht opnieuw uit bij een oude bekende.



Eigen fans

Wie Kali nog voor zichzelf terug moet winnen zijn de supporters van FC Utrecht. Het opstootje met Kristoffer Peterson werd hem niet in dank afgenomen. Na het vertrek via de achterdeur werd Kali meerdere malen uitgefloten door de Utrechtse fans, zowel in dienst bij Roda JC als tijdens zijn terugkeer in de Galgenwaard. Ook in het shirt van Willem II kreeg de middenvelder de ene na de andere verwensing naar zijn hoofd geslingerd. Naar eigen zeggen is Kali de afgelopen jaren volwassener geworden en is hij klaar voor zijn laatste kans bij FC Utrecht. Het is nu of nooit voor Anouar Kali.