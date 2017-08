Wie gingen Lens voor met pikante Turkse overstap?

De Amsterdammer is absoluut de eerste niet die deze gevoelige stap maakt. Spelers als Mehmet Aurelio en Mamadou Niang speelden voor beide teams, maar gingen niet direct van Fenerbahçe naar Besiktas. Wie deden Lens dat wel voor?

Özcan Arkoç

Özcan Arkoç liet in Duitsland pas zijn nalatenschap achter als voetballer. Bij HSV stond de Turkse keeper jarenlang onder de lat en werd hij na zijn actieve loopbaan de eerste Turkse trainer in de Bundesliga. Maar begin jaren 60 maakte Arkoç als een van de eersten de overstap van Fenerbahçe naar Besiktas. Voor Fener keepte hij 81 wedstrijden, terwijl hij bij de vijand tot 54 duels kwam.

Marcio Nobre

Beter bekend als Mert Nobre, nadat hij zich liet naturaliseren tot Turk. De in Brazilië geboren Nobre kwam in 2004 via Cruzeiro terecht bij Fenerbahçe. De spits was toentertijd nog vrij onbekend, maar veroverde de fans al gauw voor zich door het maken van doelpunten. Veel doelpunten. Bij Fenerbahçe wist hij in ruim tachtig wedstrijden bijna vijftig keer het net te vinden. Drie jaar lang werd Nobre gehuurd van Cruzeiro, waarna hij na die tijd de definitieve overstap maakte naar Turkije. Niet naar Fener, maar naar de rivaal uit het Europese gedeelte van Istanbul.

Rustu Reçber

Zelfs Fenerbahçe-icoon Rustu Reçber maakte de directe overstap naar Besiktas. De keeper, jarenlang actief voor de Turkse nationale ploeg, kwam tussen 1993 en 2003 liefst 240 keer uit voor Fenerbahçe. Er volgde een weinig succesvol uitstapje naar Barcelona, waarna Rustu op hangende pootjes terugkeerde. Tot 2007 verdedigde hij het doel van zijn geliefde Fenerbahçe, maar op dat moment stond Volkan Demirel al klaar om door te breken. Daardoor raakten Rustu en de club in conflict met elkaar, ze zagen de toekomst verschillend voor zich. Besiktas zag vervolgens zijn kans schoon en verbond Rustu aan de club, tot grote woede van de Fener-fans.

Gökhan Gönül

Gökhan Gönül maakte in 2016 transfervrij de overstap van Fenerbahçe naar Besiktas. Het jaar daarvoor was hij nog aanvoerder van Fener. Tot verbijstering van de fans maakte Gönül geen transfer naar het buitenland, maar koos hij voor de grote rivaal. Bij terugkomst afgelopen jaar werd de rechtsback getrakteerd op striemende fluitconcerten. Bij een ingooi kreeg Gönül ook nog dollarbiljetten naar zijn hoofd geslingerd. Lens heeft vorig seizoen dus al goed kunnen zien hoe het er aan toegaat als je Fenerbahçe hebt verraden.