Ajax-middenveld langs de meetlat: tijd voor Frenkie?

Hakim Ziyech is onomstreden als meest vooruitgeschoven pion op het middenveld, maar daarachter woedt een stevige concurrentiestrijd. Routinier Schöne versus aanstormend talent Van de Beek en De Jong. Die laatste heeft de jacht op een basisplaats ingezet, zo onderschreef hij vorige week met een uitstekende invalbeurt in Nice (1-1). En de technisch vaardige middenvelder uit Arkel is al langer goed bezig, zo tonen de statistieken.

Onderstaande tabel is een overzicht van statistieken uit Eredivisie-wedstrijden in het voorbije seizoen. Voor Frenkie de Jong bleef zijn inbreng met 153 minuten beperkt, dus enige nuance met betrekking tot de interpretatie van zijn cijfers is op zijn plaats, maar duidelijk is dat hij in ieder geval aanvallend niet onderdoet voor zijn concurrenten. Integendeel.





Eredivisie 2016/17 Frenkie de Jong Lasse Schöne Donny van de Beek Goals per 90 min 0,59 0,30 0 Gecreëerde kansen per 90 min 4,71 2,42 2,17 Voorwaartse passes per 90 min 52,94 41,11 32,73 Achterwaartse passes per 90 min 25,88 19,37 32,23 Passnauwkeurigheid 89% 84% 87% Schoten op doel per 90 min 3,53 2,12 3,17 Schotnauwkeurigheid 80% 62% 50% Gewonnen duels 69,23% 47,58% 47,17% Overtredingen per 90 min 0,59 0,93 1,17 Onderscheppingen 0 3,44 1,50

Vooral opvallend: zijn nauwkeurigheid heeft niet te lijden onder het risico dat De Jong graag in zijn spel legt. Hij creëert bijna twee keer zoveel kansen als zijn naaste belager en speelt vaker voorwaarts dan Schöne en Van de Beek, zonder in te boeten aan passnauwkeurigheid. Hetzelfde geldt voor zijn aantal schoten en schotnauwkeurigheid.

Naar verwachting zal De Jong het ongelijk van Keizer woensdagavond hoogstens als invaller kunnen aantonen. In de vermoedelijke opstelling voert de 48-jarige trainer geen wijzigingen door ten opzichte van de basiself op bezoek bij Nice. Dat betekent dat Justin Kluivert opnieuw de voorkeur krijgt boven de sterk ingevallen David Neres.

Vermoedelijke opstelling: Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.



