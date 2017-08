'Napoli wil bij PSV vertrokken Zinchenko'

Dat meldt ESPN althans. Volgens het medium wil de Italiaanse topclub wel een optie tot koop opnemen in het huurcontract, in tegenstelling tot in zijn PSV-tijd. De Oekraïner kan ook naar andere clubs in de Premier League, maar wil naar verluidt zelf graag naar de Serie A.

Afgelopen jaar werd Zinchenko nog uitgeleend aan PSV. In Eindhoven liet hij weliswaar met regelmaat zijn talent zien, maar kon hij zich uiteindelijk niet in de vaste basisopstelling spelen.