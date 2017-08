Wie wordt de opvolger van Neymar bij Barcelona?

Antoine Griezmann

Huidige club: Atlético Madrid

Marktwaarde (transfermarkt.de): €80.000.000



Antoine Griezmann speelt bij Atlético Madrid weliswaar in de punt van de aanval, maar kan wel degelijk ook aan de linkerkant uit de voeten. Op die positie brak hij als jong talent door bij Real Sociedad, waar hij tot 2014 onder contract stond. Inmiddels heeft de 26-jarige Fransman zich ontwikkeld tot een aanvaller van absolute wereldklasse. Door het huidige transferverbod kan de club uit Madrid zich eigenlijk geen vertrek van hun sterspeler veroorloven, maar bij het juiste bedrag zal Atléti toch gaan nadenken.





Griezmann brak als linksbuiten door bij Real Sociedad



Alexis Sánchez

Huidige club: Arsenal

Marktwaarde (transfermarkt.de): €65.000.000



Alexis Sánchez is een speler met een verleden in Camp Nou. Eerder stond de Chileen van 2011 tot 2014 onder contract bij Barcelona, waar hij in 141 wedstrijden 47 keer tot scoren kwam. Sánchez weigert al de hele zomer een nieuwe verbintenis bij Arsenal te ondertekenen, wat de geruchtenstroom steeds meer op gang brengt. Een terugkeer van de 28-jarige aanvaller zou een prima oplossing zijn om het vertrek van Neymar op te vangen. Door zijn aflopende contract is ook de prijs-kwaliteitverhouding een interessant gegeven voor de Catalanen.





Sánchez stond sinds 2011 drie jaar onder contract bij Barcelona



Eden Hazard

Huidige club: Chelsea

Marktwaarde (transfermarkt.de): €75.000.000



Eden Hazard is op dit moment op Cristiano Ronaldo na misschien wel de beste linksbuiten van de wereld. De 26-jarige Belg heeft een fantastisch seizoen achter de rug bij Chelsea, waar hij zich na een minder jaar herpakte met zestien doelpunten en het winnen van de Premier League. De frivole aanvaller werd in het verleden meerdere malen genoemd als nieuwe aanwinst van Barcelona. Een transfer van Neymar kan de Catalaanse interesse in Hazard in een stroomversnelling brengen.





Hazard verkeerde het afgelopen seizoen in de vorm van zijn leven