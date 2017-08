Hoe pech Kenneth Vermeer de laatste jaren achtervolgt

Feyenoord kende vorig seizoen een succesvolle jaargang. Voor het eerst deze eeuw wisten de Rotterdammers de titel in de wacht te slepen. Kenneth Vermeer heeft dat kampioensfeest ongetwijfeld met dubbele gevoelens meegemaakt. Enerzijds blij voor ploeg, anderzijds balend van een seizoen aan de zijlijn. Het is misschien wel typerend voor de afgelopen jaren van de doelman, waarin pech hem lijkt te achtervolgen.

Natuurlijk is ongeluk inherent aan het bestaan van een profvoetballer. Een carrière die louter uit hoogtepunten bestaat is bijna net zo zeldzaam als water in de woestijn. Alleen lijken sommige spelers te moeten kampen met meer pech dan sommige collega's. Zoals Kenneth Vermeer de laatste jaren.

Gepasseerd bij Ajax

Terug naar het seizoen 2013/14. Kenneth Vermeer is op dat moment al twee seizoenen lang de eerste doelman bij Ajax. Twijfels lijken er altijd te zijn rondom Vermeer. Zeker bij hoge ballen en voorzetten vanaf de zijkant is zijn optreden soms weifelend. Maar de doelman oogst ook lof. Met zijn katachtige reflexen en uitstekende keeperswerk op de doellijn laat Vermeer wel degelijk zien een goede doelman te zijn.

Maar dat verandert in het seizoen 2013/14. Vermeer is weifelend aan het seizoen begon. Het twijfelachtige spel dat de keeper in zich heeft lijkt te overheersen. Tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen gaat de doelman een aantal maal niet vrijuit bij een tegendoelpunt, zoals dat in jargon dan wordt genoemd. De spreekwoordelijke druppel wat dat betreft volgt in speelronde nummer zeven.

In Eindhoven is PSV de tegenstander. Na 52 minuten spelen volgt er opnieuw een twijfelachtig moment van Vermeer. Een voorzet van Memphis Depay lijkt een makkelijke prooi te zijn voor de doelman van Ajax. Vermeer lijkt de bal dan ook makkelijk te vangen maar laat deze net zo snel weer los. PSV-spits Tim Matavz is er volgens als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken.

Doelpunt Matavz vanaf minuut 4:45

In het verloop van de tweede helft walst PSV over de Amsterdammers heen en weet het uiteindelijk met 4-0 te winnen. Toenmalig Ajax-trainer Frank de Boer ziet na de blunder van Vermeer geen andere keus dan de doelman te passeren. In het daaropvolgende competitieduel tegen Go Ahead Eagles is het dan ook Jasper Cillessen die de Amsterdamse goal verdedigt.

Vermeer komt na de keeperswissel nog in drie competitiewedstrijden in actie maar moet verder genoegen nemen met een rol als tweede doelman. Wel mag Vermeer de bekerwedstrijden keepen. In eerste instantie met succes. Met Vermeer in de goal weet Ajax de bekerfinale te halen. Daarin volgt echter de grootste vernedering van de laatste jaren. In de Kuip is PEC Zwolle met maar liefst 5-1 te sterk voor de Amsterdammers.

Rampseizoen in kampioensjaar

De situatie van Vermeer lijkt bij Ajax uitzichtloos te zijn, waarop uitgerekend Feyenoord uitkomst biedt. Vermeer vertrekt naar Rotterdam. Dat het hem niet in dank wordt afgenomen is iets waar hij maling aan lijkt te hebben. Bij Feyenoord is Vermeer weer de eerste doelman. Maar net als bij Ajax gaat het na twee seizoenen als basisspeler mis.

Tijdens de voorbereiding op het seizoen 2016/17 scheurt Vermeer zijn achillespees. Het kost hem de gehele eerste seizoenshelft. Feyenoord trekt vervolgens de clubloze Brad Jones aan en de uitkomst is bekend. Met de Australiër onder de lat gaan de Rotterdammers op weg naar de eerste titel in achttien jaar. Als Vermeer eenmaal fit is ziet Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst dan ook geen reden om Jones te passeren.

Kenneth Vermeer afgelopen seizoen op de bank tijdens de wedstrijd Ajax - Feyenoord





Weer blessureleed

Maar nu Vermeer weer fit is verwachten velen in de voorbereiding op dit seizoen een concurrentiestrijd met Jones. Van Bronckhorst wilde deze week, in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse, zijn eerste doelman benoemen. Die keuze lijkt de Feyenoord-trainer opnieuw niet te hoeven maken.

Afgelopen woensdag liep Vermeer een peesblessure op. Het kost de doelman twee maanden waardoor hij pas in oktober weer beschikbaar is. Daardoor lijkt een blessure Vermeer bij Feyenoord opnieuw zijn plek onder de lat te kosten. Net als vorig seizoen lijkt de kans immers klein dat Van Bronckhorst met het seizoen in volle gang zijn keeper gaat wisselen. Zeker wanneer daar geen verdere aanleiding voor is. En zo wordt Vermeer de laatste jaren achtervolgd door pech.