In beeld: de successen van Neymar bij Barcelona

Deze week maakt Paris Saint Germain hoogstwaarschijnlijk de komst van Neymar bekend. Met de Braziliaan binnenboord hopen de Parijzenaars AS Monaco van de Franse troon te stoten. Tevens moet Neymar zorgen voor het laatste zetje richting de winst van de Champions League. Maar hoe succesvol was Neymar eigenlijk bij Barcelona? Een overzicht in beeld.

Seizoen 2013/2014

Supercopa

Al na vier wedstrijden spelen heeft Neymar zijn eerste prijs met FC Barcelona binnen. Over twee wedstrijden zijn de Catalanen te sterk voor Atlético Madrid, waarmee het de Spaanse Supercup wint. In Vicente Calderón zorgt de Braziliaan voor de 1-1.





Seizoen 2014/15

Landskampioen

Het seizoen 2014/15 is er een vol successen voor FC Barcelona en Neymar. Dat begint met het heroveren van de Spaanse titel. Na een 0-1 overwinning bij Atlético Madrid is het kampioenschap voor Barcelona een feit.

Copa del Rey



Een week na het veroveren van de Spaanse titel is het opnieuw raak: FC Barcelona wint de Spaanse beker. Mede dankzij een treffer van Neymar (2-0) wint Barcelona in Camp Nou de finale met 3-1 van Athletic Bilbao



Champions League

Op 6 juni 2015 volgt wat gerust het hoogtepunt van Neymar bij Barcelona genoemd mag worden: de winst van de Champions League. In Berlijn is Barcelona met 1-3 te sterk voor Juventus. Neymar zorgt voor de 0-2.







2015/16



UEFA Super Cup



FC Barcelona begint het seizoen 2015/16 met de winst van de UEFA Super Cup. In Tbilisi wordt Europa League-winnaar Sevilla na verlenging met 5-4 verslagen. Dat doet Barça overigens zonder Neymar. De Braziliaan moet het treffen met Sevilla missen vanwege de bof.

WK voor clubteams



In december 2015 pakt Neymar met Barcelona alweer zijn vijfde prijs. In Japan wordt het WK voor clubteams gewonnen. De Braziliaan heeft echter geen groot aandeel in het binnenhalen van de titel. Zowel in de wedstrijd tegen Guangzhou als de finale tegen River Plate weet hij niet te scoren.



Landskampioen

Ook in het seizoen 2015/16 weet Barcelona zich tot sterkste van Spanje te kronen. Dat wordt zoals gebruikelijk gevierd met een rondrit door de stad.

Copa del Rey



Net als in het seizoen daarvoor weet Barça ook in het seizoen 2015/16 de Spaanse dubbel te veroveren. In de finale zijn de Catalanen uiteindelijk na verlenging met 2-0 te sterk voor Sevilla. Neymar neemt in Vicente Calderón de 2-0 voor zijn rekening.

2016/17



Supercopa

Barça begint het seizoen 2016/17 voortvarend. Over twee wedstrijden rekenen de Catalanen af met Sevilla. Neymar mist beide wedstrijden echter vanwege deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.



Copa del Rey





Het is een beeld dat we waarschijnlijk niet meer gaan zien: Messi, Suárez en Neymar met een beker. De winst van de Copa del Rey in het seizoen 2016/17 is hoogstwaarschijnlijk de laatste prijs van 'MSN.'