De duurste aankoop ooit per Eredivisieploeg

De soap rond Neymar laat opnieuw zien hoedanig de transfermarkt de laatste jaren op hol geslagen is. Clubs strooien met miljoenen. Toch valt die transferwoede in Nederland nog mee. ELF Voetbal maakte een overzicht van de duurste aankoop per Eredivisieclub.

18. Excelsior: Stanley Elbers (€300.000)

Excelsior is altijd alles behalve een koopclub geweest. Het is dan ook niet gek dat de ploeg in deze lijst de rol van hekkensluiter inneemt. Opmerkelijker is het feit dat de transfer, die uit 2015 stamt, de meest actuele uit deze lijst is. Waar op de internationale transfermarkt record na record wordt verbroken, zijn de ploegen in de Eredivisie dus nog altijd relatief voorzichtig met hun uitgaven.

17. VVV-Venlo: Yuki Otsu (€400.000)

Nieuwkomer VVV-Venlo staat op plek zeventien in deze lijst. In de zomer van 2012, nadat de ploeg het voor het eerst sinds 1988 voor elkaar had gekregen om voor het vierde achtereenvolgende jaar in de Eredivisie te spelen, trok de ploeg Japanner Yuki Otsu van Borussia Mönchengladbach aan. De linksbuiten heeft één jaar mogen genieten van de Eredivisie waarna hij met zijn nieuwe ploeg degradeerde naar de Jupiler League. Inmiddels speelt Otsu weer in zijn thuisland, bij Kashiwa Reysol.

16. Sparta Rotterdam: Marco Boogers (€440.000)

Na nog maar drie clubs te hebben gehad, hebben al twee van de drie Rotterdamse ploegen de revue gepasseerd. Waar de duurste transfer van stadgenoot Excelsior de meest recente op deze lijst is, gaat de oudste juist naar Rotterdam-West. In januari 1995 haalde Sparta Marco Boogers binnen, voor een bedrag van iets meer dan vier ton. Zijn verblijf hier was van korte duur, een half jaar later maakte hij al de overstap naar West Ham United. Sparta maakte overigens winst: Boogers werd voor 725.000 euro verkocht.

15. PEC Zwolle: Jody Lukoki (€500.000)

Speeltijd in Ajax 1 zat er niet in voor Jody Lukoki, en dus was een verhuur aan Cambuur in eerste instantie de oplossing. Toen zijn situatie na zijn terugkeer ongewijzigd was, was een vertrek bij Ajax de enige optie. PEC Zwolle zag de vleugelaanvaller wel zitten en trok de portemonnee. Met een transfersom van 500.000 euro werd hij de duurste aankoop in de clubhistorie van PEC Zwolle.

14. ADO Den Haag: Bogdan Milic (€675.000)

Dat de duurste spelers niet altijd de beste spelers blijken te zijn bewezen enkele aankopen in dit lijstje. Zo ook Bogdan Milic. In de zomer van 2008 kocht ADO hem voor bijna zeven ton, maar de spits die overkwam van Buducnost Podgorica uit Montenegro kende een weinig succesvol debuutseizoen. Zijn tweede seizoen ging iets beter, maar echt geslaagd kun je zijn periode in Den Haag niet noemen.

13. NAC Breda: Brian Pinas (€700.000)

Niet geslaagd bij Newcastle, geen kans gehad bij Feyenoord, een redelijk seizoen bij Excelsior, uit de plannen verdwenen bij FC Groningen en een ongelukkige scheiding met Cercle Brugge. Het klinkt niet als de loopbaan van een speler waar een club snel zeven ton voor zal neerleggen. Toch deed NAC Breda het, in de hoop dat Brian Pinas in Brabant eindelijk zou gaan vlammen. Dit viel tegen; de club was niet tevreden over zijn prestaties en een jaar later kon hij transfervrij vertrekken.

12. Heracles Almelo: Ricky van den Bergh (€800.000)

Ricky van den Bergh is de duurste Heracles-aankoop ooit. De aanvallende middenvelder kostte de ploeg acht ton. Zijn eerste seizoen in Almelo was nog niet overtuigend, maar in zijn tweede seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde. Het was dan ook opmerkelijk dat Heracles zijn contract daarna niet wilde verlengen, waardoor hij transfervrij vertrok uit Almelo.

11. Willem II: Dmitri Shukov (€2.000.000)

De eerste transfer van boven de miljoen vinden we in Tilburg. Middenvelder Dmitri Shukov liep al enkele jaren rond op de Nederlandse velden, bij Vitesse en aartsrivaal NAC, toen hij in de zomer van 1999 bij Willem II tekende. In Tilburg kende de Russisch international de succesvolste periode uit zijn carrière. In zijn eerste seizoen miste hij geen wedstrijden en speelde hij met Willem II in de Champions League. In 2004 vertrok Shukov transfervrij naar FC Twente.

10. Roda JC: Fredrik Berglund (€2.200.000)

Afgelopen winter had Roda JC opeens veel te besteden, en dat deed het dan ook. Toch is de clubs duurste transfer ooit, die stamt uit 2001, nog altijd niet overtroffen. De Limburgers betaalden meer dan twee miljoen euro voor de Zweedse spits Fredrik Berglund. Berglund kon de verwachtingen echter niet waarmaken en vertrok na anderhalf jaar op huurbasis naar Elfsborg. Na zijn huurperiode speelde hij nog een aantal wedstrijden voor Roda, waarna hij definitief vertrok.

9. FC Groningen: Marcus Berg (€4.000.000)

Aangekomen in de subtop vinden we Zweedse spits FC Groningen. We zijn in deze lijst al een aantal miskopen tegengekomen, maar daar valt Marcus Berg absoluut niet onder. En dat terwijl de verwachtingen hoog waren, aangezien hij de naar Ajax vertrokken Luis Suarez moest doen vergeten. Met 44 goals in twee seizoenen slaagde hij daar aardig in. Bovendien leverde hij FC Groningen met zijn transfer naar HSV tien miljoen euro op.

8. sc Heerenveen: Afonso Alves (€4.500.000)

sc Heerenveen is een van de weinige Eredivisieclubs waarbij de duurste aankoop ooit, ook een van de meest succesvolle is gebleken. 45 goals in 39 Eredivisieduels zijn bizarre statistieken. Iedereen in Friesland zal zich de wedstrijd tegen Heracles Almelo in 2007 nog herinneren. De bezoekers werden met 9-0 van de mat geveegd, en Alves was verantwoordelijk voor zeven van de treffers. Dat hij de vierenhalf miljoen die Heerenveen voor hem betaalde meer dan waard was moge duidelijk zijn.

7. FC Utrecht: Alexander Gerndt (€4.800.000)

Minder succesvol was de Zweed Alexander Gerndt bij FC Utrecht. In 2011 nam de club hem over van Helsingborgs IF. Mislukt was zijn verblijf in Utrecht niet, maar het doen vergeten van Ricky van Wolfswinkel was te hoog gegrepen. Na anderhalf jaar in De Galgenwaard vertrok Gerndt richting het Zwitserse Young Boys.

6. AZ: Graziano Pelle (€6.000.000)

Zes miljoen euro voor Graziano Pelle. Het zou nu een koopje zijn. Pelle was echter een laatbloeier, want zo goed als hij bij Feyenoord en Southampton presteerde, presteerde hij in zijn tijd bij AZ nog niet. Met name in zijn debuutseizoen werd de Italiaan flink bekritiseerd, wat trainer Louis van Gaal bijna de kop kostte.

5. Vitesse: Bob Peeters (€6.300.000)

In het jaar 2000 nam Vitesse Bob Peeters over van Roda JC. Daarmee werd hij niet alleen de duurste Vitesse-aankoop ooit, maar ook de op een na duurste Belgische speler ooit. Dat laatste is hij al lang niet meer, maar nog altijd trok Vitesse nooit een duurdere aanwinst dan Bob Peeters aan.

3. FC Twente: Marc Janko (€7.000.000)

Nummer drie inderdaad, want hier vinden we twee spelers die even duur waren. Te beginnen met FC Twente. In de succesperiode had de ploeg meer te besteden. Voor Nederlandse begrippen gaf de club dan ook enorm veel geld uit. De duurste van al die transfers was Marc Janko. Met 35 goals in 69 officiële wedstrijden bleek het een redelijke aanwinst, die de ploeg uiteindelijk voor een bedrag van drie miljoen euro weer verliet.

3. Feyenoord: Danko Lazovic (€7.000.000)

De andere nummer drie is Feyenoord. De ploeg heeft het jaren financieel erg moeilijk gehad en het zich pas sinds kort weer veroorloven om grote bedragen uit te geven voor spelers. Met St. Juste, Berghuis en vooral Haps kwam het dit seizoen in de buurt van het eigen record, maar dat blijft voorlopig nog op naam staan van Danko Lazovic. Het is een twijfelachtige eer, want de Serviër maakte de verwachtingen die zo'n prijskaartje met zich mee brengt niet waar.

2. PSV: Mateja Kezman (€14.000.000)

Nog één succesverhaal, namelijk dat van Mateja Kezman. In 2000 werd hij naar Eindhoven gehaald als opvolger van de vertrokken Ruud van Nistelrooij. Die rol vervulde hij prima: in vier jaar tijd werd hij drie keer topscorer van de Eredivisie. Met 105 goals in 122 Eredivisieduels is Kezman iemand die de PSV-supporters nog altijd niet zijn vergeten.

1. Ajax: Miralem Sulejmani (€16.250.000)

Waar deze lijst met een weinig verrassende nummer 18 begon, wordt deze ook met een weinig verrassende nummer 1 afgesloten. Want als er een club in Nederland hoge bedragen neerlegt voor spelers, is het Ajax. Maar waar we bij die hoge bedragen snel aan spelers als Hakim Ziyech en David Neres zullen denken, is de duurste Ajax-aankoop ooit nog altijd Miralem Sulejmani. Hij kwam over van sc Heerenveen, net als Klaas-Jan Huntelaar, wiens titel van duurste binnenlandse transfer ooit hij toen overnam. Anders dan Huntelaar bleek Sulejmani echter geen succes in de Arena.